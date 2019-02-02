Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье КоАП

Источник: AP 2019

«Постановлением суда Алексеев А. В. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток с конфискацией материалов и оборудования, использованного для производства и распространения экстремистских материалов», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в Кировском районном суде Саратова.

По данным аналитического центра «Сова», это первый известный случай применения новой статьи КоАП, состав которой соответствует составу ч. 1 ст. 282 УК РФ.

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Согласно материалам административного дела, саратовец, зарегистрированный во «ВКонтакте» под именем Алексей Алексеев оставил несколько комментариев под чужими постами, а также запись на своей странице, в которых экспертное исследование выявило признаки унижения человеческого достоинства жителей Кавказа и Средней Азии, украинцев, а также афроамериканцев; признаки побуждения к насилию в отношении афроамериканцев; признаки пропаганды превосходства русских и «белых» и неполноценности украинцев и афроамериканцев; признаки возбуждения ненависти и вражды к украинцам, мексиканцам и афроамериканцам.

При этом Алексеев, следует из решения суда о назначении ему административного наказания, признал вину и раскаялся в содеянном.

Президент России 27 декабря 2018 подписал закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», который ввел декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ.

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Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».