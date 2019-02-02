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23:37 (мск), источник: РИА Новости

В Греции в таверне взорвался газовый баллон

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости. Газовый баллон взорвался в таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса, поступают сообщения о раненых и погибших, сообщает издание pronews.gr.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его информации, взрыв баллона с жидким газом произошел в субботу в 21.15 по местному времени (22.15 мск), когда в таверне было много посетителей и сотрудников.

Тяжелые ранения получили по крайнее мере три человека, они госпитализированы. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает издание.

Точное число пострадавших уточняется.

На месте находятся три пожарных машины, на данный момент открытого возгорания нет.

В Греции газовые баллоны используются зимой в тавернах и кафе для обогрева.

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