В Греции в таверне взорвался газовый баллон

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QhrFzPvIx7A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его информации, взрыв баллона с жидким газом произошел в субботу в 21.15 по местному времени (22.15 мск), когда в таверне было много посетителей и сотрудников.

Тяжелые ранения получили по крайнее мере три человека, они госпитализированы. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает издание.

Точное число пострадавших уточняется.

На месте находятся три пожарных машины, на данный момент открытого возгорания нет.