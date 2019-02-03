В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU —Всего в автобусе ехали 47 человек, большинство из них — дети.
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU —Всего в автобусе ехали 47 человек, большинство из них — дети.
Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в ГИБДД России.
В 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма автобус «МАН» опрокинулся в правый по ходу движения кювет, сказали в ведомстве.
«В результате ДТП предварительно пострадали 20 несовершеннолетних», — добавили в ГИБДД.
В свою очередь,
«В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей», — сказали в