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10:59 (мск), источник: Интерфакс

В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU —Всего в автобусе ехали 47 человек, большинство из них — дети.

Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в ГИБДД России.

В 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма автобус «МАН» опрокинулся в правый по ходу движения кювет, сказали в ведомстве.

«В результате ДТП предварительно пострадали 20 несовершеннолетних», — добавили в ГИБДД.

По данным ведомства, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети следовали на соревнования.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает о 21 пострадавшем.

«В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей», — сказали в пресс-службе.

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