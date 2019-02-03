В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей

Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в ГИБДД России.

В 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма автобус «МАН» опрокинулся в правый по ходу движения кювет, сказали в ведомстве.

«В результате ДТП предварительно пострадали 20 несовершеннолетних», — добавили в ГИБДД.

По данным ведомства, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети следовали на соревнования.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает о 21 пострадавшем.