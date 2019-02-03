Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкнувший Скабееву депутат Береза понял, что Кадыров не шутил
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Жанну Бадоеву поздравляют с беременностью
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота»
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
«Богатыри пришли, будешь нас обслуживать»: секс-скандал в ВСУ
Скабеева ответила о приписанных ей миллионах
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира
«Тампа» победила. Кучеров первым набрал 80 очков в сезоне: видео
Басков, Светлаков, Меладзе: 10 мужчин Веры Брежневой
Ксения Собчак в «болотном» платье с декольте пришла на интервью
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото)
Офицер получил штраф «за скорость» во время погони
Россиянам объяснили, почему экономить тепло невыгодно
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
12Ситуация в Венесуэле
11:55 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли в результате опрокидывания автобуса под Калугой

ТАСС, 3 февраля — Еще 16 пострадали.

Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в результате опрокидывания в кювет автобуса под Калугой. От этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталия Горохова.

ДТП произошло около 09:00. По предварительным данным, в результате опрокидывания в кювет автобуса MAN, погибли двое взрослых, сопровождающих, 16 детей пострадали.

Автобус следовал по маршруту «Смоленск — Калуга», уточнила Горохова.

Читайте также
В Калужской области завели дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

В то же время в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, 33 из них — дети. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, в воскресенье в регионе облачно, местами небольшие осадки и туман, на дорогах гололед. Ветер южный 5−10 м/с. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов.

 Ушли на высоту: почему погибла туристическая группа Дятлова
Как задержанный сенатор Арашуков стремительно сделал карьеру
Мэй вернется в Брюссель, чтобы изменить сделку по Brexit
Умер рэпер Децл
Что будет с рублем, долларом и нефтью в феврале
Коалиция США нанесла удар по сирийским военным
Зашла за паспортом: экс-мэра Тулы поймали на Кипре
Собчак назвала причину конфликта с Волочковой
В MMA появился клон Макгрегора (видео)
Спорт
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира Наша сборная одержала волевую победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом (6:5 ОТ) над Швецией
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Популярные темы на «Детях»
Снова я 433
Несложные блюда на все вкусы) 298
Соседи 246
единовластие? 206
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь