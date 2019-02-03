Два человека погибли в результате опрокидывания автобуса под Калугой

Двое взрослых погибли и 16 детей пострадали в результате опрокидывания в кювет автобуса под Калугой . От этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталия Горохова.

В то же время в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, 33 из них — дети. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.