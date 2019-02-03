В Калужской области завели дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей

Ранее сообщалось, что автобус с детьми опрокинулся в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей. По данным ГИБДД, два человека погибли. В автобусе ехала группа детей в филармонию для выступления в конкурсе.

«По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения — Ред.)», — сказала Горохова.

По ее словам, сотрудники экстренных служб эвакуируют людей из перевернувшегося автобуса, некоторых пассажиров зажало, для их эвакуации требуется техническая помощь.

«Сейчас там происходит эвакуация детей и взрослых. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь в эвакуации людей: кого-то зажало, кого-то можно вытащить, а кому-то требуется техническое вмешательство», — сказала представитель управления МВД.