Медведев поручил Скворцовой помочь пострадавшим в ДТП в Калужской области
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Автобус с детьми опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей. УМВД региона сообщало о четырех погибших, позже единая диспетчерская служба Юхновского района Калужской области заявила о семи погибших.
«Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи», — сказал