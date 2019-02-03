Медведев поручил Скворцовой помочь пострадавшим в ДТП в Калужской области

Источник: Reuters

Автобус с детьми опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей. УМВД региона сообщало о четырех погибших, позже единая диспетчерская служба Юхновского района Калужской области заявила о семи погибших.

В автобусе ехала группа детей в филармонию для выступления в конкурсе.