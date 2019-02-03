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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил Скворцовой помочь пострадавшим в ДТП в Калужской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с автобусом в Калужской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Источник: Reuters

Автобус с детьми опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей. УМВД региона сообщало о четырех погибших, позже единая диспетчерская служба Юхновского района Калужской области заявила о семи погибших.

В автобусе ехала группа детей в филармонию для выступления в конкурсе.

«Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи», — сказал пресс-секретарь.

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