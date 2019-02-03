Под Калугой перевернулся автобус с детьми, ехавшими на танцевальный конкурс

В Калужской области опрокинулся пассажирский автобус MAN с детьми, в результате погибли не менее семи человек, пострадали почти 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

Авария произошла примерно в 9.15 на 128-м км дороги Вязьма — Калуга в районе села Извеково: водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, автобус съехал в кювет на своей стороне дороги и перевернулся.

МВД уточнило, что погибли четверо детей и трое взрослых. В медицинские учреждения в состоянии средней тяжести госпитализированы 28 человек, в том числе 22 ребенка, сообщил Минздрав. Школьники, занимавшиеся в частном танцевальном клубе города Ярцево Смоленской области, в сопровождении взрослых направлялись на танцевальный конкурс в Калугу. Всего в автобусе ехали 48 человек.

Мэр Ярцево Владимир Макаров в беседе с «РИА Новости» уточнил, что танцевальный клуб самостоятельно организовал поездку в калужскую филармонию.

Это частный танцевальный клуб «Вертим», дети ехали на конкурс вместе с родителями. Они наняли автобус и поехали. Сейчас разбираемся по этому ИП [предоставившему автобус]. Владимир Макаров Мэр Ярцево

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим (…) транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба МВД.

Фигурантом дела стал водитель автобуса. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ангелина Кречетова