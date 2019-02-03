Под Калугой перевернулся автобус с детьми, ехавшими на танцевальный конкурс
Погибли не менее семи человек, водитель стал фигурантом уголовного дела.
Погибли не менее семи человек, водитель стал фигурантом уголовного дела.
В Калужской области опрокинулся пассажирский автобус MAN с детьми, в результате погибли не менее семи человек, пострадали почти 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
МВД уточнило, что погибли четверо детей и трое взрослых. В медицинские учреждения в состоянии средней тяжести госпитализированы 28 человек, в том числе 22 ребенка, сообщил Минздрав. Школьники, занимавшиеся в частном танцевальном клубе города Ярцево Смоленской области, в сопровождении взрослых направлялись на танцевальный конкурс в Калугу. Всего в автобусе ехали 48 человек.
Мэр Ярцево Владимир Макаров в беседе с «РИА Новости» уточнил, что танцевальный клуб самостоятельно организовал поездку в калужскую филармонию.
Это частный танцевальный клуб «Вертим», дети ехали на конкурс вместе с родителями. Они наняли автобус и поехали. Сейчас разбираемся по этому ИП [предоставившему автобус].
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим (…) транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила
Фигурантом дела стал водитель автобуса. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Ангелина Кречетова