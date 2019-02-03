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17:16 (мск), источник: Интерфакс

Водитель попавшего в аварию автобуса дважды за год привлекался за нарушения ПДД

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Водитель автобуса, перевернувшегося в Калужской области, дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в минувшем году.

«В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности», — сообщили «Интерфаксу» представители ГИБДД РФ, работающие на месте аварии.

По их словам, на месте происшествия было проведено освидетельствование водителя автобуса, признаков опьянения не было выявлено.

В ГИБДД пояснили, что водитель привлекался к ответственности по части 4 статьи 12.23 КоАП (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей), выплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.

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Также по части 1 статьи 12.5 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей…) и заплатил штраф в пятьсот рублей.

Представители ГАИ также сообщили, что подлинность документов о прохождении техосмотра автобуса установит экспертиза. «Документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза», — сообщили «Интерфаксу» представители ГИБДД.

Ранее осведомленный источник сообщал агентству, что автобус мог проходить техосмотр лишь номинально.

В воскресенье «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, что водитель попавшего в ДТП автобуса задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Утром 3 февраля в Калужской области разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Жертвами ДТП стали семь человек, госпитализирован 31 человек. По уточненным данным, в автобусе находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок.

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