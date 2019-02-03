В СК отметили недостаточный уровень контроля за перевозками детей

«Как показывает следственная практика, организаторы и перевозчики пренебрегают требованиями, установленными законодательством о безопасной перевозке групп детей, не обращают внимания на погодные условия, техническое состояние транспортных средств и не уведомляют компетентные органы об указанных поездках», — сказала Петренко.
Она рекомендовала ответственным за перевозку детей в случае невозможности соблюдения установленных норм отказываться от поездок.
В воскресенье утром автобус с детьми, следовавший из города Ярцево Смоленской области в Калугу, опрокинулся на территории Бабынинского района Калужской области. В автобусе находилось более 40 человек, большая часть — дети. В результате ДТП погибли семь человек, 38 пострадали.
По факту ДТП центральный аппарат СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в рамках которого задержан владелец автобуса. Еще одно уголовное дело о нарушении правил ДТП возбудила полиции. В рамках этого дела задержан водитель автобуса.