В СК отметили недостаточный уровень контроля за перевозками детей

«Как показывает следственная практика, организаторы и перевозчики пренебрегают требованиями, установленными законодательством о безопасной перевозке групп детей, не обращают внимания на погодные условия, техническое состояние транспортных средств и не уведомляют компетентные органы об указанных поездках», — сказала Петренко.

Она рекомендовала ответственным за перевозку детей в случае невозможности соблюдения установленных норм отказываться от поездок.

В воскресенье утром автобус с детьми, следовавший из города Ярцево Смоленской области в Калугу, опрокинулся на территории Бабынинского района Калужской области. В автобусе находилось более 40 человек, большая часть — дети. В результате ДТП погибли семь человек, 38 пострадали.