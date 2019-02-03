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3 февраля, источник: Lenta.Ru

Задержан владелец перевернувшегося под Калугой автобуса

Владелец автобуса, перевернувшегося в Калужской области при перевозке детей, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что им оказался индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области. Он задержан в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 45 человек, в том числе 31 ребенок, съехал в кювет и перевернулся. По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, из них четыре ребенка.

Предварительными причинами аварии называют человеческий фактор и техническую неисправность автобуса. Также у следователей вызвала сомнения юридическая чистота документов о том, что машина прошла техосмотр.

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3 февраля© Ньюстюб
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