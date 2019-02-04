Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Двухлетняя дочка Безрукова пришла к папе на репетицию
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына»
Андрей Аршавин возобновил общение с детьми от Юлии Барановской
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
Малахов прокомментировал увольнения из команды «Прямого эфира»
Я хочу инсценировать свою смерть в 35 и уехать: Децл умер сегодня
Шнуров написал стихи на смерть Децла - СМИ
Шнуров написал стихи, посвященные Децлу
Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа
Новые подробности смерти Децла: умер, веселя бизнесмена
Фото: Волочкова в постели с мужчиной (он - артист)
Россиянам объяснили, почему экономить тепло невыгодно
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
01:22 (мск), источник: Известия

Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша

Поисковая группа обнаружила разбившийся в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.

Источник: AFP 2019

По данным телеканал Sky News, самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш в воскресенье утром. Родственники пропавшего футболиста были проинформированы об этой находке.

Вечером 21 января футболист Эмилиано Сала, перешедший из клуба «Нанта» в «Кардифф», попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолетом Piper-Malibu в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров, это произошло в районе Нормандских островов.

Несколько дней продолжалась спасательно-поисковая операция, но 24 января власти прекратили ее.

27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен. В район предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu вышли два судна. Средства на поисковые работы нашли при помощи сайта для пожертвований GoFundMe.

30 января СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета на береговой линии французского региона Нормандия.

 Ответ средней дальности: как США ответят на «нарушения» Договора РСМД
Не по правилам: что стало причиной ДТП под Калугой
Россию призвали перебросить ракеты 9М729 за Урал
Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе
Трусова превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой
Ле Пен уличила ЕС в попытках развязать войну в Ирландии
Чем запомнился рэпер Кирилл Толмацкий
Жительница Омска боялась получать паспорт до 63 лет
Спорт
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына» Ведущая дала откровенное интервью
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь