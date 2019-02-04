Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша

Источник: AFP 2019

По данным телеканал Sky News, самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш в воскресенье утром. Родственники пропавшего футболиста были проинформированы об этой находке.

Вечером 21 января футболист Эмилиано Сала, перешедший из клуба «Нанта» в «Кардифф», попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолетом Piper-Malibu в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров, это произошло в районе Нормандских островов.

Несколько дней продолжалась спасательно-поисковая операция, но 24 января власти прекратили ее.

27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен. В район предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu вышли два судна. Средства на поисковые работы нашли при помощи сайта для пожертвований GoFundMe.