Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша
Поисковая группа обнаружила разбившийся в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
Поисковая группа обнаружила разбившийся в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
По данным телеканал Sky News, самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива
Вечером 21 января футболист Эмилиано Сала, перешедший из клуба «Нанта» в «Кардифф», попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолетом
Несколько дней продолжалась
27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен. В район предполагаемого места крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu вышли два судна. Средства на поисковые работы нашли при помощи сайта для пожертвований GoFundMe.
30 января СМИ сообщили об обнаружении обломков самолета на береговой линии французского региона Нормандия.