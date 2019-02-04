Число жертв пожара в центре Москвы возросло до двух человек
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в
Ранее сообщалось, что по адресу Никитский бульвар, 12 произошел пожар, который распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Возгорание локализовано в 3.50.
«При пожаре погибли два человека. Судьба еще одного выясняется», — сообщил собеседник агентства.