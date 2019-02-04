Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Резкая реакция главы Карачаево-Черкесии на ситуацию с Арашуковым
В США испытали российские «Торы»
Пугающая записка от медсестры пациенту привела в восторг пользователей сети
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
В сети восхищаются красотой 12-летней дочери Натальи Водяновой
Двухлетняя дочка Безрукова пришла к папе на репетицию
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Децл предсказал свою смерть в 35 лет - СМИ
Шнуров написал стихи на смерть Децла - СМИ
Шнуров написал стихи, посвященные Децлу
Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Россияне осваивают жилье в Крыму в кредит
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
16От Путятина до Путина
04:40 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв пожара в центре Москвы возросло до двух человек

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Ранее сообщалось, что по адресу Никитский бульвар, 12 произошел пожар, который распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. Возгорание локализовано в 3.50.

«При пожаре погибли два человека. Судьба еще одного выясняется», — сообщил собеседник агентства.

 Умер рэпер Децл
Под Калугой перевернулся автобус с детьми
Катар выделил два миллиона долларов на поддержку «Белых касок»
Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
В Ульяновском училище назвали причину заражения курсантов
Трусова превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой
Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе
Немецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей
Ле Пен уличила ЕС в попытках развязать войну в Ирландии
Спорт
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына» Ведущая дала откровенное интервью
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь