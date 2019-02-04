Стало известно о расправах «газового короля» Кавказа

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что по заказу клана Арашуковых в конце 1990-х годов в Донецке был застрелен бизнесмен Борис Хапсироков, в 2003 году был убит начальник СИЗО Черкесска Хасан Джанаев, а в 2006 году — руководитель службы охраны помощника главы администрации президента России Али Афаунов.

«Боря [Хапсироков] помог Раулю заключить договор между “Газпромом” и местным заводом, который производил трубы для транспортировки газа. Но Арашуков решил кинуть Хапсирокова на деньги. Во время застолья эта информация всплыла, и Хапсироков “надавал по щам” Арашукову-старшему. Вскоре после этих событий Хапсироков погиб, его убили выстрелом в спину в Донецке», — рассказал источник.

Причиной устранения начальника СИЗО стала его служебная деятельность: он ужесточил условия пребывания под стражей приближенных Рауфа Арашукова.

Позже Рауф решил расправиться с Али Афауновым, который ранее был начальником его личной охраны, а потом ушел к земляку Назиру Хапсирокову, работавшему в администрации президента России.

«Арашуков-старший через Хапсирокова ставил своих людей на все газовые должности. Они то ссорились, то мирились. И вот в одну из ссор Назир попросил Афаунова, который тогда был его охранником, не подпускать к нему больше Арашукова-старшего, — рассказывает источник “Ленты.ру”. — Однажды Рауль приехал в аэропорт Минеральных Вод, чтобы встретить там прилетавшего Назира и помириться с ним. Но поскольку Афаунов получил приказ не подпускать Арашукова, он в грубой форме отвел Рауля — чуть ли не за воротник оттащил. Рауф воспринял это как личное оскорбление, нанесенное его отцу. Был нанят киллер, и Афаунова расстреляли».

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По словам источника, информация о причастности Арашуковых к убийствам «пошла из их же окружения после пьяных оргий».

Следственный комитет России обвинил члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах, совершенных в 2010 году: зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали 30 января в СовФеде. Его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, по данным СК, создал преступное сообщество, с 2002 года похитившее газа на 31 миллиард рублей.