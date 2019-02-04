Россияне задержаны в Малайзии за «жонглирование младенцем»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Полиция Куа-Лумпура задержала россиян Михаила Бондарука и Екатерину Шихманову после «сообщений общественности» о недопустимом обращении с ребенком. Теперь им грозит крупный штраф или десять лет тюремного заключения. Накануне в малайзийском сегменте Facebook распространилось видео уличного выступления российской пары: мужчина размахивал шестимесячным младенцем, держа его за ноги, а потом подбрасывал ребенка в воздух. Сами россияне утверждают, что их неправильно поняли — они лишь демонстрировали «детскую йогу».

Видео с россиянами появилось в Facebook в субботу, 2 февраля, — пользователь Зейл Чиа Абдулла опубликовал 90-секундную запись, сделанную в Куа-Лумпуре. На видео запечатлен босой мужчина европейской внешности, одетый в белую футболку и синие шорты, который держит шестимесячного младенца за ноги и ритмично размахивает им под музыку. Рядом с ними сидит девушка, а за ними наблюдают многочисленные зрители. Немного позже мужчина начинает подбрасывать ребенка в воздух, в этот момент в толпе раздаются крики возмущения.

В подписи к видео господин Абдулла заявляет, что считает произошедшее «безответственными действиями, которые могут причинить вред бедному ребенку», и просит власти принять меры.

Пост быстро стал популярным, он набрал более 300 репостов, само видео посмотрели более 11 тыс. раз, после чего Facebook добавил предупреждение, что пост «может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку». Большинство комментаторов негативно восприняли действия пары, заявив, что мужчина «жонглировал младенцем».

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В понедельник малайзийское издание The Star online сообщило, что полиция Куа-Лумпура объявила о задержании родителей с видео. «Это россияне в возрасте 28 и 27 лет, — заявил на пресс-конференции представитель полиции, — задержание было произведено во время их уличного выступления после сообщений граждан». Сообщается, что полиция начала расследование инцидента с видеозаписи. Россиянам могут предъявить обвинение в нарушении законодательства о правах детей — уточняется, что наказанием может стать штраф 20 тыс. малазийских ринггит (около 300 тыс. руб.) или лишение свободы на срок до десяти лет.

«Ъ» удалось пообщаться с проживающей в Малайзии Ольгой Никоновой, которая рассказала, что речь идет о россиянах Михаиле Бондаруке и Екатерине Шихмановой. «Это замечательные люди, которые ведут альтернативный образ жизни: они путешествуют по Азии, занимаются йогой, питаются только фруктами, всегда ходят босиком, не употребляют наркотики ни в коем случае, — рассказала госпожа Никонова.— Михаил замечательный музыкант, его жена — художница. Во время путешествий они выступают на улицах, исполняют русские народные песни, очень хорошо этим зарабатывают». По словам госпожи Никоновой, пара серьезно увлекается йогой — и с самого рождения дочери начали заниматься с ней «динамической гимнастикой».

«Я видела это видео, и мне самой было не по себе. Но ребята в разговоре со мной объяснили, что это динамическая гимнастика, специальная детская йога, что никакого вреда для здоровья тут нет, — сказала Ольга Никонова.

— Михаил и Катя очень переживали, что пользователи Facebook их неправильно поняли. Это не было выступление ради денег — они просто занялись с ребенком йогой на публике. Михаил вчера обратился ко мне с предложением провести у меня в кафе лекцию о детской йоге, чтобы успокоить общественность. Но уже не успел. Госпожа Никонова надеется, что полиция разберется в инциденте и отпустит россиян: «Главное, чтобы их надолго не разлучили с дочерью. Они ее очень любят, души в ней не чают. Полгода назад они специально ездили на Бали, чтобы роды приняла очень известная в мире акушерка, специалист по естественным родам. Разумеется, они никогда не причинили бы ребенку вред».

В посольстве Малайзии в РФ не смогли прокомментировать «Ъ» ситуацию, посоветовав обратиться в российское посольство в Малайзии. Из-за разницы во времени российское представительство пока недоступно для комментариев.