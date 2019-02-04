Россияне задержаны в Малайзии за «жонглирование младенцем»
Семейная пара утверждает, что просто занималась с ребенком йогой.
Семейная пара утверждает, что просто занималась с ребенком йогой.
Полиция
Видео с россиянами появилось в Facebook в субботу, 2 февраля, — пользователь Зейл Чиа Абдулла опубликовал 90-секундную запись, сделанную в
Пост быстро стал популярным, он набрал более 300 репостов, само видео посмотрели более 11 тыс. раз, после чего Facebook добавил предупреждение, что пост «может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку». Большинство комментаторов негативно восприняли действия пары, заявив, что мужчина «жонглировал младенцем».
В понедельник малайзийское издание The Star online сообщило, что полиция
«Ъ» удалось пообщаться с проживающей в Малайзии Ольгой Никоновой, которая рассказала, что речь идет о россиянах Михаиле Бондаруке и Екатерине Шихмановой. «Это замечательные люди, которые ведут альтернативный образ жизни: они путешествуют по Азии, занимаются йогой, питаются только фруктами, всегда ходят босиком, не употребляют наркотики ни в коем случае, — рассказала госпожа Никонова.— Михаил замечательный музыкант, его жена — художница. Во время путешествий они выступают на улицах, исполняют русские народные песни, очень хорошо этим зарабатывают». По словам госпожи Никоновой, пара серьезно увлекается йогой — и с самого рождения дочери начали заниматься с ней «динамической гимнастикой».
«Я видела это видео, и мне самой было не по себе. Но ребята в разговоре со мной объяснили, что это динамическая гимнастика, специальная детская йога, что никакого вреда для здоровья тут нет, — сказала Ольга Никонова.
— Михаил и Катя очень переживали, что пользователи Facebook их неправильно поняли. Это не было выступление ради денег — они просто занялись с ребенком йогой на публике. Михаил вчера обратился ко мне с предложением провести у меня в кафе лекцию о детской йоге, чтобы успокоить общественность. Но уже не успел. Госпожа Никонова надеется, что полиция разберется в инциденте и отпустит россиян: «Главное, чтобы их надолго не разлучили с дочерью. Они ее очень любят, души в ней не чают. Полгода назад они специально ездили на Бали, чтобы роды приняла очень известная в мире акушерка, специалист по естественным родам. Разумеется, они никогда не причинили бы ребенку вред».
В посольстве Малайзии в РФ не смогли прокомментировать «Ъ» ситуацию, посоветовав обратиться в российское посольство в Малайзии.
Александр Черных, Марианна Беленькая, Михаил Коростиков