Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
Следователи Кубани начали расследование в отношении главы
Следователи Кубани начали расследование в отношении главы
По версии следствия, районная администрация провела электронные аукционы и заключила муниципальные контракты на приобретение девяти квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей.
Артющенко принял их в собственность и подписал акты
В России свыше 449 тысяч сирот или детей, оставшиеся без попечения родителей. Больше всего их в Приморском и Красноярском краях.
В 2017 году было зарегистрировано 55 тысяч новых семей, которые встали на учет в органах опеки и попечительства или в региональном банке данных о детях.