Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных

По версии следствия, районная администрация провела электронные аукционы и заключила муниципальные контракты на приобретение девяти квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей.

Читайте также Работницу краснодарской больницы уволили из-за способа подачи еды детям

Артющенко принял их в собственность и подписал акты приема-передачи без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия санитарно-техническим нормам. «Ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные и согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — говорится в сообщении.

В России свыше 449 тысяч сирот или детей, оставшиеся без попечения родителей. Больше всего их в Приморском и Красноярском краях.