СК опубликовал видео осмотра места пожара в доме на Никитском бульваре

Источник: РИА "Новости"

Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в ночь на понедельник на Никитском бульваре, 12. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

На кадрах видео, опубликованном следствием в WhatsApp, видно, как следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи осматривают комнаты дома. Видны обгорелые стены и личные вещи жильцов дома.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z5DMNWBH6eI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что число погибших при пожаре увеличилось до восьми, двое из них — дети.