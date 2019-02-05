СК опубликовал видео осмотра места пожара в доме на Никитском бульваре
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра места пожара, который произошел в доме на Никитском бульваре столицы.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра места пожара, который произошел в доме на Никитском бульваре столицы.
Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в ночь на понедельник на Никитском бульваре, 12. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
На кадрах видео, опубликованном следствием в WhatsApp, видно, как следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи осматривают комнаты дома. Видны обгорелые стены и личные вещи жильцов дома.
Ранее стало известно, что число погибших при пожаре увеличилось до восьми, двое из них — дети.
Здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия, среди его жильцов есть известные люди, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, пианистка Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета.