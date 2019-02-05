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00:58 (мск), источник: Интерфакс

Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей.

Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича за растрату, сообщил заместитель председателя ведомства Игорь Краснов газете «Коммерсант».

СКР работает вместе с ФСБ, пытаясь установить соучастников Данкевича.

По версии следствия, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». «Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости», — сказал Краснов.

Как установили следователи, «получив за них более 34 миллиардов рублей, «01 Групп» досрочно погасила задолженность по кредитам в «Открытии».

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