Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей.
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублей.
Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича за растрату, сообщил заместитель председателя ведомства Игорь Краснов газете «Коммерсант».
СКР работает вместе с ФСБ, пытаясь установить соучастников Данкевича.
По версии следствия, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». «Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости», — сказал Краснов.
Как установили следователи, «получив за них более 34 миллиардов рублей, «01 Групп» досрочно погасила задолженность по кредитам в «Открытии».