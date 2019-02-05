Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату

По версии следствия, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». «Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости», — сказал Краснов.