В Кузбассе закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа
Судебные приставы города Белово Кемеровской области приостановили работу частного детского сада № 171 ОАО «РЖД»
Судебные приставы города Белово Кемеровской области приостановили работу частного детского сада № 171 ОАО «РЖД»
«Было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям <…> СанПин», — говорится в сообщении.
Судебные приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальню средней и первой младших групп, согласно требованиям суда, признавшим сад виновным в нарушении
Как объяснили в ведомстве, продукты распада радона, попав в легкие, могут вызвать микроожоги легочной ткани, а превышение концентрации изотопов радона может привести к раку легких, развитию лейкозов и прочим серьезным заболеваниям.
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