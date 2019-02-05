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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кузбассе закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа

Судебные приставы города Белово Кемеровской области приостановили работу частного детского сада № 171 ОАО «РЖД» из-за обнаружения там превышения уровня радона, говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Источник: Reuters

«Было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям <…> СанПин», — говорится в сообщении.

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Судебные приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальню средней и первой младших групп, согласно требованиям суда, признавшим сад виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.4 КоАП).

Как объяснили в ведомстве, продукты распада радона, попав в легкие, могут вызвать микроожоги легочной ткани, а превышение концентрации изотопов радона может привести к раку легких, развитию лейкозов и прочим серьезным заболеваниям.

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