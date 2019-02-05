В Кузбассе закрыли детский сад из-за обнаружения радиоактивного газа

«Было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям <…> СанПин», — говорится в сообщении.

Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»

Как объяснили в ведомстве, продукты распада радона, попав в легкие, могут вызвать микроожоги легочной ткани, а превышение концентрации изотопов радона может привести к раку легких, развитию лейкозов и прочим серьезным заболеваниям.