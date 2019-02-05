В Москве начался суд над топ-менеджером «Аэрофлота»

Источник: aviafond.ru

Судебный процесс начался в конце декабря, очередное заседание пройдет 8 февраля. Якимчук находится под подпиской о невыезде.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Якимчук был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 г., и тогда же в отношении его было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК). Максимальное наказание по этой статье грозит штрафом в размере до 1,5 млн руб. либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового.

По данным собеседника РБК, следствие считает, что Якимчук пытался дать взятку в 50 000 руб. председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому.

При прохождении медкомиссии в одном из исследований у Якимчука, которому исполнилось 65 лет, был выявлен плохой результат. С такими показателями он «не мог быть допущен к полетам» и попытался решить проблему с помощью взятки.

Близкий к «Аэрофлоту» источник «Интерфакса» подтвердил, что Якимчука обвиняют «в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии».

По словам собеседника, история с обвинениями в адрес Якимчука началась после того, как он привлек к дисциплинарному взысканию родственника руководителя врачебно-летной комиссии — пилота «Аэрофлота».

«В прошлом году он брал отгул на два дня, но появился на работе через четыре дня. «Якимчук за это сделал дисциплинарное взыскание, после этого история и началась», — рассказал собеседник.