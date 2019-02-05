В Швеции нашли украденные королевские регалии

Источник: INTERPOL

«Все указывает на то, что похоронные регалии короля Карла IX найдены в районе Стокгольма», — говорится в сообщении полиции для прессы. При этом отмечается, что с найденными предметами продолжают работать эксперты, чтобы «на 100%» подтвердить их подлинность.

Новость Сокровища французской короны

В августе 2018 года информация о том, что регалии найдены, появилась в ряде шведских СМИ, но официального подтверждения не получила.

Стоимость похищенного, по данным полиции, оценивается в 65 миллионов шведских крон (6,5 миллиона евро).