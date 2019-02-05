В Швеции нашли украденные королевские регалии
СТОКГОЛЬМ, 5 фев — РИА Новости. Полиция Швеции подтвердила во вторник, что две королевские короны и державы, украденные в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма, найдены.
СТОКГОЛЬМ, 5 фев — РИА Новости. Полиция Швеции подтвердила во вторник, что две королевские короны и державы, украденные в конце июля 2018 года из собора Стренгнес близ Стокгольма, найдены.
«Все указывает на то, что похоронные регалии короля Карла IX найдены в районе Стокгольма», — говорится в сообщении полиции для прессы. При этом отмечается, что с найденными предметами продолжают работать эксперты, чтобы «на 100%» подтвердить их подлинность.
В августе 2018 года информация о том, что регалии найдены, появилась в ряде шведских СМИ, но официального подтверждения не получила.
Стоимость похищенного, по данным полиции, оценивается в 65 миллионов шведских крон (6,5 миллиона евро).
В конце июля 2018 года в середине дня из собора города Стренгнес, расположенного в 90 километрах от Стокгольма, неизвестные украли части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины. Шведский король Карл IX скончался в 1611 году и его похоронили в соборе Стренгнес. Похоронные регалии — его корона, держава, а также корона скончавшейся в 1625 году его супруги Кристины хранились в соборе под сигнализацией.