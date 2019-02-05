Прокуратура разобрала слова

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении директора школы в Михайловском районе Приморья после урока, который якобы был проведен криминальными авторитетами. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Ранее об уроке с участием криминальных авторитетов сообщила мать одного из учащихся. Директор школы после этого ситуацию не комментировала, а местные муниципальные чиновники заявили, что в школу для беседы с учениками пришли не имеющие судимости родители, обеспокоенные формой общения учеников друг с другом.

«По фактам нарушения законодательства об образовании по поводу того, что необоснованно был прерван учебный процесс, не соблюли пропускной режим на территории школы, прокурор района внес представление директору школы и главе Михайловского района, — сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, отвечая на вопрос ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства “Эфир”.— В отношении директора также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), оно направлено сейчас для рассмотрения в суд».

В соответствии с КоАП РФ директору школы грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В ходе проверки прокуратура установила, что в январе в селе Первомайское трое местных жителей провели беседу со школьниками по вопросам полового воспитания несовершеннолетних. «Лекция» проводилась во время занятий. «Эти люди, которые проводили лекцию, естественно, не имеют никакого отношения к органам системы профилактики правонарушений, которые имели бы право по договоренности со школой и без ущерба для учебного процесса проводить подобные беседы», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Один из «лекторов» нецензурно выражался в присутствии несовершеннолетних. Против него органами внутренних дел составлен административный протокол о правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как ранее сообщал «Ъ», в середине января 2019 года в интернете было размещено сообщение жительницы села Первомайское, в котором утверждалось, что директор местной школы собрала в актовом зале мальчиков — учеников 5−7-х классов, перед которыми в присутствии главы администрации сельского поселения выступили четверо «приглашенных бандитов».

«Разговаривали они в грубой форме, и был мат, объясняли, как жить “по понятиям”, что делать в жизни и не делать», — сообщила мать одного из учеников школы.

По ее словам, директор представила одного из приглашенных как «смотрящего за селом». Выступившие же уделяли подчеркнутое внимание сексуальному воспитанию слушателей, причем отмечали, что за гомосексуальные связи «на зоне» наказывают.

Директор средней общеобразовательной школы села Первомайское Елена Павлюк ситуацию не комментировала. Александр Ухаботин, глава администрации Сунятсенского сельского поселения, в состав которого входит Первомайское, предшественник госпожи Павлюк на посту директора школы, сообщил «Ъ», что «ночь не спал» после того, как узнал версию событий, обнародованную матерью одного из учеников.

По словам главы администрации, встреча с учениками действительно была, но в ней принимали участие не криминальные авторитеты, а обычные местные жители, не имеющие судимости.

«У одного сын учится в седьмом классе, у другого дочка пойдет в школу», — пояснил господин Ухаботин. По его словам, пришедших встревожила информация, что между учениками школы возникают конфликты и некоторые подростки позволяют угрожать другим сексуальным насилием.

«На встрече говорилось, что не нужно ориентироваться на Америку и Европу, где проводятся гей-парады, в России придерживаются традиционных ценностей», — сказал глава администрации.

И. о. главы Михайловского района Петр Зубок позднее заявил радиостанции «Говорит Москва», что лекции с криминальными авторитетами не было. «Данный факт не подтвердился. Проводили в среду в 17 часов родительское собрание в присутствии администрации, управления образования, участковый был, родителей приглашали. Было словесное… дети, кто-то кого-то обозвал. Один ребенок сказал другому: я тебя изнасилую, например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что», — сообщил господин Зубок.