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17:00 (мск), источник: BFM.ru

Литва блокировала инвестиции российской «Системы» из-за сбора картографических данных

По мнению литовской разведки, данные собирались для российских вооруженных сил.

Источник: Reuters

В отчете угроз нацбезопасности, подготовленном Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при министерстве обороны, описывается случай, когда холдинг Владимира Евтушенкова «Система» через управляемую его сыном инвесткомпанию приобретал литовскую фирму, занимающуюся картографированием и аэросъемкой.

В это же время, сообщает Delfi под контролем «Системы» находилась российская компания «Кронштадт», которая несколько лет назад победила на конкурсе оборудования центра электронных картографических данных.

По данным разведки, велика вероятность того, что после приобретения компании, которая действует в Литве и в других странах ЕС, Россия «пыталась воспользоваться прикрытием действующей в государствах ЕС компании и замаскировать сбор данных для российских вооруженных сил».
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«Упомянутое действие соответствует modus operandi российской разведки и служб безопасности, когда для деятельности против национальных интересов стран ЕС используются местные компании», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что Россия стремиться собрать больше картографических данных, которые бы позволили эффективно использовать системы запуска ракет. Разведка утверждает, что косвенно приобретенная «Системой» литовская компания работает в стратегически важном для национальной безопасности секторе экономики, поэтому было принято решение признать этого инвестора не соответствующим интересам национальной безопасности.

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