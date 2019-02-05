Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Новый круизный лайнер: только для взрослых (фото)
Как рожают детей в Ливане: откровенный рассказ мамы
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Как рожают детей в Ливане: откровенный рассказ мамы
Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение
20 самых здоровых продуктов
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Как разные знаки зодиака справляются с трудностями
Анна Семенович в образе роковой красотки взволновала соцсети
В России появится регион, где все дороги будут платными
Обновленная Mazda 6: первые впечатления от машины
Самые безумные дома со всей России (фото)
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
18:16 (мск), источник: Ведомости

СК назвал «грубым фотомонтажом» совместные фото Бастрыкина и Арашукова

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко опровергла сообщения об отдыхе руководителя ведомства Александра Бастрыкина в гостях у семьи Арашуковых, обвиняемых в создании преступной группировки.

Источник: Следственный комитет РФ

«В связи с распространяющейся в СМИ и социальных сетях информацией об отдыхе председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Карачаево-Черкесской республике и якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых заявляю, что он никогда не был лично знаком с членами этой семьи», — заявила Петренко (цитаты по «Интерфаксу»).

Она отметила, что единственная встреча Бастрыкина с сенатором Рауфом Арашуковым состоялась в Совете Федерации при задержании последнего.

Во время отдыха летом 2018 г. Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице «Адиюх-Пэлас» за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы.
Светлана Петренко
официальный представитель СК

По ее словам, об этой поездке председатель СК рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, «разместив соответствующие фотографии». Другие распространяемые в интернете фотографии Бастрыкина вместе с сенатором Арашуковым «являются грубым фотомонтажом», подчеркнула представитель ведомства.

Новость
Газовый король украл миллиарды

Петренко отметила, что информация о пребывании Бастрыкина в доме Арашуковых стала появляться «именно после задержания членов преступной группы следователями».

Сенатор Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января, суд отправил его под арест до 30 марта. Арашукову предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. По данным следствия, Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший, занимающий пост советника главы «Газпром межрегионгаза», организовал ОПС для хищения природного газа на 30 млрд руб. Отец сенатора также был отправлен под арест на два месяца.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Следите за развитием темы Дело сенатора Арашукова
 Российские власти радикально меняют стратегию контроля за интернетом
Все больше иностранцев приезжает в Россию за медицинскими услугами
«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Литва блокировала инвестиции России из-за географической карты
Спорт
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости Российский спорт только приходит в себя после прогремевших на весь мир допинговых скандалов
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь