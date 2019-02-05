СК назвал «грубым фотомонтажом» совместные фото Бастрыкина и Арашукова

Источник: Следственный комитет РФ

«В связи с распространяющейся в СМИ и социальных сетях информацией об отдыхе председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Карачаево-Черкесской республике и якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых заявляю, что он никогда не был лично знаком с членами этой семьи», — заявила Петренко (цитаты по «Интерфаксу»).

Она отметила, что единственная встреча Бастрыкина с сенатором Рауфом Арашуковым состоялась в Совете Федерации при задержании последнего.

Во время отдыха летом 2018 г. Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице «Адиюх-Пэлас» за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы. Светлана Петренко официальный представитель СК

По ее словам, об этой поездке председатель СК рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, «разместив соответствующие фотографии». Другие распространяемые в интернете фотографии Бастрыкина вместе с сенатором Арашуковым «являются грубым фотомонтажом», подчеркнула представитель ведомства.

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Петренко отметила, что информация о пребывании Бастрыкина в доме Арашуковых стала появляться «именно после задержания членов преступной группы следователями».

Сенатор Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января, суд отправил его под арест до 30 марта. Арашукову предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. По данным следствия, Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший, занимающий пост советника главы «Газпром межрегионгаза», организовал ОПС для хищения природного газа на 30 млрд руб. Отец сенатора также был отправлен под арест на два месяца.