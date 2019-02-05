В Великобритании побили молотком надгробие Карла Маркса

«Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере руководства Хайгейтского кладбища.

«Мы приведем в порядок (надгробие — ИФ) как можно скорее», — отмечается в соцсети.

При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. The Guardian подчеркивает, что надгробие Маркса, вероятно, не удастся вернуть к первоначальному виду даже после реставрации.

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Время совершения преступления пока неизвестно. Однако в руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой рукой.

Британская полиция была незамедлительно проинформирована об инциденте, расследование произошедшего будет начато позднее во вторник.

Могилу немецкого философа и писателя Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе — известный во всем мире «Капитал». Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Изначально Маркс был захоронен в 1881 году, а его надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году.