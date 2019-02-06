Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики

По его словам, результаты будут готовы только через две недели, поэтому все, что пишут сейчас — полная ерунда. Он добавил, что экспертизу проводят следователи из Ижевска.

О том, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы, сообщила также старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в крови Децла не были найдены следы наркотических веществ. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.