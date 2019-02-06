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09:50 (мск), источник: РИА Новости

В США бегун задушил атаковавшую его пуму

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке в американском штате Колорадо, бегун смог защититься и задушил животное, сообщает издание Denver Post.

«В понедельник 4 февраля молодая пума напала на бегуна. Жертва смогла защитить себя от атаки, в результате животное погибло. Бегун впоследствии смог покинуть парк и добрался до местной больницы», — сообщила в Facebook организация Colorado Parks and Wildlife, контролирующая парки и заповедники Колорадо.

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Как пишет Denver Post, представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл сообщила, что сначала пума шла за мужчиной, потому напала на него и вцепилась когтями в запястье.

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Свободной рукой мужчина смог нащупать камень на земле и ударил им пуму по голове. Потом ему удалось обхватить животное за шею и повалить на землю. После того как бегун смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Мужчина затем сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице.

«Это сумасшествие, но это правда… У него не было ни оружия, ни ножей, ни треккинговой палки с собой», — приводит издание слова Феррелл.

Утром во вторник мужчину отпустили из больницы.

Как отмечает издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором им сказал пострадавший. Как сообщили представители Colorado Parks and Wildlife, атаки пум в Колорадо случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.

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