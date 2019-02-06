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07:38 (мск), источник: РИА Новости

У побережья Флориды столкнулись два корабля ВМС США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись во вторник во время пополнения запасов у юго-восточного побережья страны, сообщается в заявлении ВМС.

В заявлении сообщается, что ракетный крейсер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary столкнулись кормами, в результате инцидента никто не пострадал, а корабли смогли продолжить плавание.

Причиненный урон будет оценен, когда корабли прибудут в порт. Командование сил флота США и Командование морских перевозок проведут расследование инцидента.

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