У побережья Флориды столкнулись два корабля ВМС США
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись во вторник во время пополнения запасов у
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись во вторник во время пополнения запасов у
В заявлении сообщается, что ракетный крейсер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary столкнулись кормами, в результате инцидента никто не пострадал, а корабли смогли продолжить плавание.
Причиненный урон будет оценен, когда корабли прибудут в порт. Командование сил флота США и Командование морских перевозок проведут расследование инцидента.