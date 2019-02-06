В деле Арашуковых появились еще два подозреваемых

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск еще двух человек, подозреваемых в причастности к уголовному делу о хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. СК РФ разыскивает исполняющего обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в городе Невинномысске Умара Калмыкова. Обе структуры являются дочерними компаниями «Газпрома».

«В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО “Газпром” на сумму более 30 млрд рублей Следственным комитетом Российской Федерации объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых — и.о. исполнительного директора АО “Буденновскгазпромбытсервис” Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО “Газпром межрегионгаз Ставрополь” в Невинномысске Умар Калмыков», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили, что по «делу Арашуковых» арестованы уже семь человек: член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к убийствам нескольких человек, произошедшим в 2010 году. Отца парламентария, Рауля Арашукова, сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов «Газпрома» 30 января. Его обвиняют в хищениях в течение нескольких лет газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Отец и сын Арашуковы арестованы. Помимо них под стражу заключены несколько руководителей газовых компаний Северного Кавказа. По версии СКР, Рауль Арашуков является одним из организаторов преступной схемы.