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12:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм

Суд Железнодорожного района Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным в экстремизме (часть 1 статьи 282.2 уголовного кодекса), сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Заходя в зал суда перед оглашением приговора, Кристенсен крикнул, что надеется на то, что в России будет соблюдаться право людей на свободу вероисповедания.

Суд постановил, что датчанин «использовал свой авторитет духовного лидера» и «обеспечивал работу организации (cвидетели Иеговы “Орел”), заведомо зная о ее запрете». Аргументы защиты суд назвал несостоятельными.

Под 282-й статьей УК РФ гражданин Дании оказался в связи с тем, что он свидетель Иеговы и активно участвовал в жизни местной религиозной общины, невзирая на запрет ее деятельности.

В 2016 году орловский суд признал местную религиозную организацию свидетелей Иеговы «Орел» экстремистской.

Прокуратура требовала дать ему шесть с половиной лет колонии. Минимальное наказание по части 1 статьи 282 — шесть лет, которые он в итоге и получил.

По версии следствия, Крестенсен, «будучи фактическим руководителем МРО свидетелей Иеговы «Орел», «предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной судом МРО свидетелей Иеговы «Орел».

При этом официальным членом орловской МРО он не был. Защита датчанина исследовала документы МРО и не нашла в них ни единого упоминания Кристенсена.

«Даже сторона обвинения это не оспаривает. Они говорят, что он был “фактическим руководителем”. Хотя факты говорят о противоположном», — говорил Би-би-си адвокат Кристенсена Антон Богданов.

По всей России заведено уже более 80 уголовных дел против свидетелей Иеговы.

Массовое преследование иеговистов началось в России в 2017 году, когда Верховный суд вынес решение о запрете деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».

Однако в декабре 2018 года президент России Владимир Путин неожиданно выступил в их поддержку, назвав полной чушью обвинения в экстремизме и заявив, что в этом вопросе надо «внимательно разобраться».

Потомственный свидетель Иеговы

Родители Денниса примкнули к движению еще в юности. По словам Денниса, у него было чудесное детство. С юных лет он с радостью участвовал в обязательной для свидетелей Иеговы миссионерской деятельности. «Мне всегда нравилось рассказывать другим людям о Библии, о Боге и о надежде на вечную жизнь», — признается он.

В 2000 году Деннис Кристенсен принял решение совсем переселиться в Россию и для постоянного места жительства выбрал город Мурманск.

В Мурманске Деннис Кристенсен начал посещать одно из собраний местных свидетелей Иеговы (в терминологии свидетелей Иеговы «собрание» — это первичная организация численностью до ста человек; в городах, где прихожан больше, формируют несколько собраний).

Там он встретил русскую девушку Ирину — они вместе ходили проповедовать, подружились и в 2002 году поженились.

В 2006 году семья переехала в Орел.

Угроза безопасности государства

В семь часов вечера 25 мая 2017 года в Орле на улице Железнодорожной, дом 50, в «Зал Царства» (так называют свои молельные дома свидетели Иеговы) во время субботнего богослужения ворвался отряд ОМОНа во главе с сотрудниками ФСБ. В доме был проведен обыск, продолжавшийся до пяти утра следующего дня.

Из ста человек, находившихся на богослужении, был задержан один Деннис Кристенсен. Ему было объявлено, что в его отношении заведено уголовное дело об экстремизме. С тех пор датчанин сидит в предварительном заключении.

Сам он называет обвинения в свой адрес абсурдом.

В Дании разрешена деятельность «Свидетелей Иеговы». Процесс над Кристенсеном широко обсуждается в датских СМИ.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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