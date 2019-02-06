Танцор из США, банкрот и охранник депутата: чем известны новые фигуранты дела Арашуковых

Источник: Daily Storm

В деле Арашуковых появились новые лица. Сегодня, 6 февраля, Следственный комитет объявил в розыск двоих топ-менеджеров региональных структур «Газпрома» Уали Евгамукова и Умара Калмыкова. Один из них приходится зятем главе семейства Арашуковых. Это вузовский магистр, руководящий филиалом структуры «Газпрома». Другой занимается спортивными бальными танцами, владеет бизнесом в США и имеет многомиллионные долги на родине.

Клан Арашуковых, кажется, не уступал в могуществе мафиозной семье Корлеоне, в коррумпированности — тоже. Во главе семьи стоит Рауль Арашуков, которого СМИ называют «газовым королем». Он руководил крупными структурами «Газпрома», в том числе компанией «Межрегионгаз Ставрополь», обороты которой исчисляются сотнями миллиардов рублей. Компании помельче отдали под управление родственникам и друзьям Рауля. Его люди оказались и в Следственном комитете, сын Рауф стал сенатором — членом Совета Федерации России.

Членов семьи обвиняют в причастности к убийству, хищении денег «Газпрома». По версии следствия, глава семейства — Рауль Арашуков через подставных юридических лиц организовал схему по хищению 30 миллиардов рублей у корпорации «Газпром».

Руководящие посты сразу нескольких «дочек» газового концерна занимали близкие к Раулю лица. В их числе — Умар Калмыков и Уали Евгамуков, о которых и написан этот материал.

Рауль Арашуков выдал свою дочь Аишу замуж за Умара Калмыкова, который, по версии следствия, был замешан в схеме по хищению газпромовских денег. Калмыкову было поручено руководство одним из филиалов «Газпром межрегионгаза Ставрополь», которым управлял Арашуков-старший (в Невинномысске). Оценить масштаб компании нам не удалось, данных о ее выручке нет в базе юридических лиц «СПАРК-Интерфакс».

До руководства газпромовской дочкой Умаров был гендиректором небольшой фирмы, занимавшейся производством мебели и печатью газет — ООО «Промкомплект». На ее балансе в 2016 году был 71 миллион рублей. Калмыков также был зарегистрирован в качестве ИП. В 2015 году налоговики требовали признать его банкротом. На нем висела просроченная задолженность в 865 тысяч рублей. Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики отказался признать предпринимателя несостоятельным. По данным суда, Калмыков тогда проживал в городе Черкесске в многоквартирном доме постройки 1987 года по улице Советской.

В новостях Умар также фигурирует, как директор «Пятигорскгоргаза» (тоже структура «Газпрома»). Правда, найти этому подтверждений не удалось.

Источник: ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

В начале 2000-х человек с именем и фамилией Калмыкова проходил по делу о массовом убийстве — в ночь на 11 октября 2004 года на даче тогдашнего зятя президента Карачаево-Черкесии Али Каитова было совершено убийство семерых жителей республики — депутата Расула Богатырева и его друзей. Тела убитых были вывезены в горы и сожжены в заброшенном шурфе. Калмыков выступал в суде, как один из охранников дома Богатырева. Это дело получило в СМИ название «дело Каитова».

Интересно, что вместе с зятем, которого Рауль Арашуков, руководящий «Газпром Межрегионгазом Ставрополь», устроил в филиал этой структуры, его жене Аише он подыскал работу у себя — она заняла пост начальника управления по корпоративным и имущественным отношениям «Газпром Межрегионгаза Ставрополь».

Новость Стало известно о вражде семьи задержанного сенатора с Кадыровым

Калмыковы, видимо, до работы в «Газпроме» не были знакомы с этим сектором экономики. Поэтому в 2018 году они дружно поступили в магистратуру Северо-Кавказского федерального университета. Чета Калмыковых обучалась нефтегазовому делу. Изучали, как управлять объектами добычи, транспортировкой и хранением углеводородов. Теперь, кажется, им не удастся окончить вуз.

Может, оно и к лучшему. Калмыкова-Арашукова богата совсем другими талантами — в 2018 году она окончила Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Обучалась на кафедре управления экономическими и социальными процессами в кино- и телеиндустрии, на заочке. Готовилась «управлять человеческими ресурсами». Это образование пригодилось бы ей в ее основном занятии — руководстве отелем «Адиюх-Пэлас», который называют поместьем семьи Арашуковых. Как пишут кавказские СМИ, «Адиюх-Пэлас» — роскошный спа-отель в 700 метрах над уровнем моря с великолепной коллекцией ретроавтомобилей.

Аиша унаследовала пост директора отеля от Аиды Арашуковой — жены главного героя саги об Арашуковых — Рауфа, того самого сенатора, которого задержали прямо на заседании Совета Федерации. К слову, Рауф пытался было покинуть зал, но, как писал РБК, ледяной голос председателя верхней палаты Валентины Матвиенко его остановил.

Жена Рауфа Арашукова Аида руководила отелем до 2015 года, теперь она им владеет, свой фокус внимания она переключила на более изящные вещи — развитие своего бренда эксклюзивной авторской одежды Araida.

Это тем более разумно, что с отельным бизнесом Арашуковых дела идут неважно. За пять лет выручка отеля сократилась, на балансе к 2017 году осталось 25 миллионов рублей, в 2013-м было почти 84 миллиона.

К слову, до Аиды долю в отеле имел еще один фигурант дела Арашуковых, он же еще один зять Арашукова-старшего — Руслан Агоев, которого подозревали в причастности к убийству.

Фигурант № 2

Уали Евгамуков до недавнего времени занимал должность исполняющего обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» — это дочернее предприятие «Газпром Газораспределения Ставрополь», где гендиректором был Рауль Арашуков — отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова.

По состоянию на 30 сентября 2015 года председателем совета директоров «Буденновскгазпромбытсервиса» был Агоев Руслан Мухадинович. Про этого человека мы уже писали в предыдущих материалах. Полный тезка топ-менеджера фигурировал в криминальных сводках.

Уали Евгамуков

В марте 2010 года в Черкесске застрелили лидера молодежного общественного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова. По делу задержали Расула Аджиева. Следователи считали мотивом преступления ревность и спор из-за девушки. В марте 2012 года суд Черкесска оправдал Аджиева.

Но родственники убитого активиста утверждали, что убийство Жукова было совершено из-за его общественной деятельности, а заказчиком мог быть политик Рауф Арашуков. Дело не двигалось с мертвой точки до тех пор, пока в августе 2018 года оправданный Расул Аджиев не пришел в правоохранительные органы с повинной. Мужчина признался в преступлении и заявил, что заказчиком убийства выступил Рауф Арашуков.

«Новая газета» пишет, что посредником между политиком и убийцей выступил исполнительный директор «Ставропольгаза» Руслан Агоев, тезку которого мы обнаружили в составе совета директоров АО «Буденновскгазпромбытсервис».

Помимо Агоева Руслана в 2015 году в составе совета директоров АО «Буденновскгазпромбытсервис» был Николай Романов — первый заместитель гендиректора «Газпром Газораспределение Ставрополь». Топ-менеджер также проходит по делу о многомиллиардных хищениях в структурах «Газпрома».

Работа в правительстве КЧР, спортивные танцы и бизнес в США

Уали Евгамуков — человек с опытом работы в аппарате правительства Карачаево-Черкесии. В 2004 году он был избран депутатом Народного собрания республики. Мужчина занял пост председателя комитета по законодательству, законности, местному самоуправлению, региональным связям и национальной политике. Спустя два года Евгамуков пересел в кресло главы временной администрации Абазинского района. А уже в 2012 году глава республики Рашид Темрезов назначил чиновника на должность министра культуры Карачаево-Черкесской Республики.

Министерское кресло Евгамуков получил не просто так. В 1984 году мужчина окончил Московский государственный университет культуры и искусств, а в 90-х экс-чиновник профессионально занимался танцами. Согласно официальному сайту правительства КЧР, Евгамуков неоднократно побеждал в международных чемпионатах, которые проходили в России, Европе и США. На некоторых конкурсах Уали Евгамуков выступал в паре со своим старшим сыном Азаматом. Запись одного из таких выступлений, где отец с сыном танцевали в городе Санрайз штата Флорида, мы нашли на YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/U5Rx-ed-fts?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, данные полного тезки сына Евгамукова — Азамата мы нашли в телефонном справочнике США. В нем указано, что настоящий адрес мужчины — штат Нью-Джерси, город Товако, 69 Пайн-Брук-роуд. Google street View показывает, что там расположен небольшой двухэтажный дом.

Помимо старшего сына, в американском телефонном справочнике есть данные младшего — Амира и родственницы топ-менеджера Евгамукова — Натальи. С ней Уали Евгамуков выступал на соревнованиях по спортивным бальным танцам в Европе. Менеджер Газпрома и бывший чиновник не стал останавливаться на спорте и решил сделать из своего хобби бизнес. Согласно базе данных компаний Флориды, ему принадлежит танцевальная студия в городе Майами.

Новость Следователи показали роскошные интерьеры жилья сенатора Арашукова

Долги на родине

А вот на родине у Евгамукова остались долги. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 1 октября 2018 года в отношении мужчины введена процедура банкротства. Связь-Банк АКБ (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики) требует от бывшего чиновника более 18 миллионов рублей. По информации, размещенной на сайте электронного правосудия, Евгамуков выступил поручителем у фирмы ООО КФХ «Юг-Ресурс», которая принадлежит некоему Хазрету Урумову.

Разбираясь в материалах дела, мы узнали, что Евгамуков заложил свои земельные участки. У экс-чиновника их много, в списке недвижимости фигурирует: кормоцех общей площадью в 810 квадратных метров, два телятника площадью 819 и 1633 квадратных метра, два коровника с моечной общей площадью 2013 и 1952 квадратных метра и земли сельскохозяйственного назначения площадью более 212 тысяч квадратных метров.

Разбирательство дела о банкротстве еще не закончилось, следующее слушание назначено на 11 февраля, но Евгамуков на него не придет — после того как мужчина стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах «Газпрома», он подался в бега. Следственный комитет объявил топ-менеджера и экс-чиновника в розыск.

Вместе с ним объявили в розыск Калмыкова Умара. По предположительным данным, топ-менеджеры «Газпрома» могут находиться на территории Ставропольского края. Сотрудникам управления ГИБДД поручили останавливать автомобили марок «Тойота Камри» и «Мерседес». На таких машинах передвигаются разыскиваемые.