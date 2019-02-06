Танцор из США, банкрот и охранник депутата: чем известны новые фигуранты дела Арашуковых
СК ищет
СК ищет
В деле Арашуковых появились новые лица. Сегодня, 6 февраля, Следственный комитет объявил в розыск двоих
Клан Арашуковых, кажется, не уступал в могуществе мафиозной семье Корлеоне, в коррумпированности — тоже. Во главе семьи стоит Рауль Арашуков, которого СМИ называют «газовым королем». Он руководил крупными структурами «Газпрома», в том числе компанией «Межрегионгаз Ставрополь», обороты которой исчисляются сотнями миллиардов рублей. Компании помельче отдали под управление родственникам и друзьям Рауля. Его люди оказались и в Следственном комитете, сын Рауф стал сенатором — членом Совета Федерации России.
Руководящие посты сразу нескольких «дочек» газового концерна занимали близкие к Раулю лица. В их числе — Умар Калмыков и Уали Евгамуков, о которых и написан этот материал.
Рауль Арашуков выдал свою дочь Аишу замуж за Умара Калмыкова, который, по версии следствия, был замешан в схеме по хищению газпромовских денег. Калмыкову было поручено руководство одним из филиалов «Газпром межрегионгаза Ставрополь», которым управлял
До руководства газпромовской дочкой Умаров был гендиректором небольшой фирмы, занимавшейся производством мебели и печатью газет — ООО «Промкомплект». На ее балансе в 2016 году был 71 миллион рублей. Калмыков также был зарегистрирован в качестве ИП. В 2015 году налоговики требовали признать его банкротом. На нем висела просроченная задолженность в 865 тысяч рублей. Арбитражный суд
В новостях Умар также фигурирует, как директор «Пятигорскгоргаза» (тоже структура «Газпрома»). Правда, найти этому подтверждений не удалось.
В начале 2000-х человек с именем и фамилией Калмыкова проходил по делу о массовом убийстве — в ночь на 11 октября 2004 года на даче тогдашнего зятя президента
Интересно, что вместе с зятем, которого Рауль Арашуков, руководящий «Газпром Межрегионгазом Ставрополь», устроил в филиал этой структуры, его жене Аише он подыскал работу у себя — она заняла пост начальника управления по корпоративным и имущественным отношениям «Газпром Межрегионгаза Ставрополь».
Калмыковы, видимо, до работы в «Газпроме» не были знакомы с этим сектором экономики. Поэтому в 2018 году они дружно поступили в магистратуру
Может, оно и к лучшему.
Аиша унаследовала пост директора отеля от Аиды Арашуковой — жены главного героя саги об Арашуковых — Рауфа, того самого сенатора, которого задержали прямо на заседании Совета Федерации. К слову, Рауф пытался было покинуть зал, но, как писал РБК, ледяной голос председателя верхней палаты Валентины Матвиенко его остановил.
Это тем более разумно, что с отельным бизнесом Арашуковых дела идут неважно. За пять лет выручка отеля сократилась, на балансе к 2017 году осталось 25 миллионов рублей, в 2013-м было почти 84 миллиона.
К слову, до Аиды долю в отеле имел еще один фигурант дела Арашуковых, он же еще один зять
Уали Евгамуков до недавнего времени занимал должность исполняющего обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» — это дочернее предприятие «Газпром Газораспределения Ставрополь», где гендиректором был Рауль Арашуков — отец арестованного сенатора Рауфа Арашукова.
По состоянию на 30 сентября 2015 года председателем совета директоров «Буденновскгазпромбытсервиса» был Агоев Руслан Мухадинович. Про этого человека мы уже писали в предыдущих материалах. Полный тезка
В марте 2010 года в Черкесске застрелили лидера молодежного общественного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова. По делу задержали Расула Аджиева. Следователи считали мотивом преступления ревность и спор
Но родственники убитого активиста утверждали, что убийство Жукова было совершено
«Новая газета» пишет, что посредником между политиком и убийцей выступил исполнительный директор «Ставропольгаза» Руслан Агоев, тезку которого мы обнаружили в составе совета директоров АО «Буденновскгазпромбытсервис».
Помимо Агоева Руслана в 2015 году в составе совета директоров АО «Буденновскгазпромбытсервис» был Николай Романов — первый заместитель гендиректора «Газпром Газораспределение Ставрополь».
Уали Евгамуков — человек с опытом работы в аппарате правительства
Министерское кресло Евгамуков получил не просто так. В 1984 году мужчина окончил Московский государственный университет культуры и искусств, а в 90-х
К слову, данные полного тезки сына Евгамукова — Азамата мы нашли в телефонном справочнике США. В нем указано, что настоящий адрес мужчины — штат
Помимо старшего сына, в американском телефонном справочнике есть данные младшего — Амира и родственницы
А вот на родине у Евгамукова остались долги. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 1 октября 2018 года в отношении мужчины введена процедура банкротства.
Разбираясь в материалах дела, мы узнали, что Евгамуков заложил свои земельные участки. У
Разбирательство дела о банкротстве еще не закончилось, следующее слушание назначено на 11 февраля, но Евгамуков на него не придет — после того как мужчина стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах «Газпрома», он подался в бега. Следственный комитет объявил
Вместе с ним объявили в розыск Калмыкова Умара. По предположительным данным,