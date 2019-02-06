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17:52 (мск), источник: РИА Новости

Мясо больных коров из Польши подавали в элитных ресторанах Праги

ПРАГА, 6 фев — РИА Новости. Завезенное в Чехию из Польши мясо больных коров некоторые элитные пражские рестораны предлагали посетителям в качестве «высококачественной аргентинской говядины» и продавали ее по цене около 40 евро за порцию, сообщил в среду журналистам глава Минсельхоза республики Мирослав Томан.

Источник: Kirk Fisher/CC0

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил о нелегальной скотобойне на территории Польши, где забивали больных коров, а мясо продавали, в том числе на экспорт. Подобным образом в продажу поступило около 9,5 тонн некачественной говядины, треть из этого была экспортирована в 10 стран ЕС.

В Чехию, согласно сообщению местной ветинспекции, было доставлено около 300 килограммов мяса, из которых 137 килограммов уже продано потребителям.

Дальнейшая продажа этой говядины в Чехии остановлена, а на границах с Польшей введен контроль всех грузовиков с продовольствием из этой страны.

«Когда я говорю о том, что мясо больных коров из Польши попало в рестораны Праги, я не имею в виду какие-нибудь фастфуды. Это были элитные рестораны в центре Праги. В этих ресторанах польское мясо подавалось в качестве аргентинской говядины, причем нередко по 1 тысяче крон (около 40 евро) за порцию», — сказал Томан.

Министр не стал конкретизировать, что это были за рестораны, лишь уточнив, что речь не идет о китайских заведениях.

По данным ветинспекции, к среде проверено качество примерно трети завезенного в Чехию мяса больных польских коров, взято около 80 проб. Пока никакой инфекции в мясе не обнаружено.

В прошлую пятницу Томан заявил журналистам, что не доверяет польской системе ветеринарного контроля, поскольку направляемая им для коллег информация постоянно изменяется. Министр призвал сограждан отдавать при покупках предпочтение отечественной говядине.

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