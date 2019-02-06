Ветерана ВОВ избили в Перми из-за долгов

По словам ветерана, ворвавшиеся в квартиру назвали себя ее новыми собственниками, а также объявили, что денежные средства им должна его дочь.

За некоторое время до инцидента его дочь Татьяна обратилась в микрофинансовую организацию для того, чтобы взять деньги в долг. Там же ее уговорили заложить квартиру.