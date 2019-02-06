Ветерана ВОВ избили в Перми из-за долгов
90-летнего Василия Ушакова, участника Великой Отечественной войны, избили в Перми ворвавшиеся в его квартиру неизвестные, в результате чего он получил травмы, пишет URA.RU.
90-летнего Василия Ушакова, участника Великой Отечественной войны, избили в Перми ворвавшиеся в его квартиру неизвестные, в результате чего он получил травмы, пишет URA.RU.
По словам ветерана, ворвавшиеся в квартиру назвали себя ее новыми собственниками, а также объявили, что денежные средства им должна его дочь.
За некоторое время до инцидента его дочь Татьяна обратилась в микрофинансовую организацию для того, чтобы взять деньги в долг. Там же ее уговорили заложить квартиру.
Издание отмечает, что избиением ветерана ВОВ уже заинтересовалась полиция.
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