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18:38 (мск), источник: RNS

Ветерана ВОВ избили в Перми из-за долгов

90-летнего Василия Ушакова, участника Великой Отечественной войны, избили в Перми ворвавшиеся в его квартиру неизвестные, в результате чего он получил травмы, пишет URA.RU.

По словам ветерана, ворвавшиеся в квартиру назвали себя ее новыми собственниками, а также объявили, что денежные средства им должна его дочь.

За некоторое время до инцидента его дочь Татьяна обратилась в микрофинансовую организацию для того, чтобы взять деньги в долг. Там же ее уговорили заложить квартиру.

Издание отмечает, что избиением ветерана ВОВ уже заинтересовалась полиция.

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