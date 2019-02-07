Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег

Обвинения Эриксону, которому 56 лет, были предъявлены 5 февраля, а в среду он заявил о своей невиновности на предварительных слушаниях в суде.

Эриксону вменяют 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним — до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250 тысяч долларов.

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В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте.

Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Эриксон отпущен на свободу до процесса, дата которого пока не объявлена, уточнил офис прокурора.