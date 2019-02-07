The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Он прибыл в Великобританию в тот же день, что и двое других подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов — и должен был вылететь в Россию вместе с ними, однако в последний момент он забрал свой багаж и не стал садиться в самолет, сообщают источники. Издание связывает это с тем, что ему стало известно, что Скрипали выжили. «Он до сих пор может разгуливать по стране», — считает собеседник издания.