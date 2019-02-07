The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

Он прибыл в Великобританию в тот же день, что и двое других подозреваемых — Александр Петров и Руслан Боширов — и должен был вылететь в Россию вместе с ними, однако в последний момент он забрал свой багаж и не стал садиться в самолет, сообщают источники. Издание связывает это с тем, что ему стало известно, что Скрипали выжили. «Он до сих пор может разгуливать по стране», — считает собеседник издания.
Ранее газета сообщала, что 4 марта он покинул Великобританию вместе с другими двумя подозреваемыми россиянами. По версии The Telegraph, Сергей Федотов также является офицером российской военной разведки и занимался планированием атаки в Солсбери.
Скрипали были отравлены в марте, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. По мнению Великобритании, к отравлению причастна российская разведка и, в частности, господа Петров и Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.
Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии. По данным издания, они остаются под присмотром врачей и охраняются спецслужбами.