«Медиазона»: Суд в Мордовии досрочно освободил из колонии отставного полковника Квачкова

В декабре 2010 года бывшего полковника ГРУ арестовали по обвинению в организации мятежа и содействии терроризму. Спустя три года суд дал ему восемь лет колонии строго режима. В колонии Квачков записал видеообращение, в котором нашли признаки разжигания ненависти и вражды. Дело завели по 282 статье Уголовного кодекса России. В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строго режима.