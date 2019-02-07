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11:27 (мск), источник: RTVi

«Медиазона»: Суд в Мордовии досрочно освободил из колонии отставного полковника Квачкова

Зубово-Полянский суд в Мордовии освободил из колонии отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал наказание по 282-й статье. Об этом 7 февраля сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката отставного военного.

Источник: РИА "Новости"

На волю Квачкова должны выпустить 19 февраля. Он находился под стражей с 2010 года.

В декабре 2010 года бывшего полковника ГРУ арестовали по обвинению в организации мятежа и содействии терроризму. Спустя три года суд дал ему восемь лет колонии строго режима. В колонии Квачков записал видеообращение, в котором нашли признаки разжигания ненависти и вражды. Дело завели по 282 статье Уголовного кодекса России. В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строго режима.

 «Медиазона»: Суд в Мордовии досрочно освободил из колонии отставного полковника Квачкова
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