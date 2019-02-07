В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву». Видео

По словам очевидцев, инцидент произошел 5 февраля в окрестностях Саратова рядом с парком «Кумысная поляна» и садовым товариществом «Машиностроитель».

Водитель отечественного автомобиля переоценил внедорожные возможности своей машины и увяз в глубоком снегу.

Неожиданно пришла помощь в виде двугорбого животного, которое в Саратове, как известно, обычно не водится. Один верблюд с легкостью вытащил автомобиль с двигателем мощностью 83 лошадиных силы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C2Jyv5XUaq8?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.