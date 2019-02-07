В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву». Видео
В социальных сетях распространяется видео с верблюдом, вытаскивающим застрявшую в снегу «Ниву».
В социальных сетях распространяется видео с верблюдом, вытаскивающим застрявшую в снегу «Ниву».
По словам очевидцев, инцидент произошел 5 февраля в окрестностях Саратова рядом с парком «Кумысная поляна» и садовым товариществом «Машиностроитель».
Водитель отечественного автомобиля переоценил внедорожные возможности своей машины и увяз в глубоком снегу.
Неожиданно пришла помощь в виде двугорбого животного, которое в Саратове, как известно, обычно не водится. Один верблюд с легкостью вытащил автомобиль с двигателем мощностью 83 лошадиных силы.
Позже выяснилось, что верблюд принадлежит местному жителю. Животное катает детишек, пришедших в парк на прогулку.