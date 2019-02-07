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11:35 (мск), источник: Вести.Ru

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву». Видео

В социальных сетях распространяется видео с верблюдом, вытаскивающим застрявшую в снегу «Ниву».

По словам очевидцев, инцидент произошел 5 февраля в окрестностях Саратова рядом с парком «Кумысная поляна» и садовым товариществом «Машиностроитель».

Водитель отечественного автомобиля переоценил внедорожные возможности своей машины и увяз в глубоком снегу.

Неожиданно пришла помощь в виде двугорбого животного, которое в Саратове, как известно, обычно не водится. Один верблюд с легкостью вытащил автомобиль с двигателем мощностью 83 лошадиных силы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже выяснилось, что верблюд принадлежит местному жителю. Животное катает детишек, пришедших в парк на прогулку.

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