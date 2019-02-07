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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенатор Арашуков заявил о заказном характере своего задержания

Сенатор Рауф Арашуков, арестованный по подозрению в убийствах и участию в преступном сообществе, заявил в суде, что знал о следственных действиях в отношении него до задержания.

Источник: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная.
Рауф Арашуков
цитата по ТАСС

Его адвокат Сергей Шишов рассказал, что 28 января подал в Следственный комитет РФ заявление об участии в следственных действиях с подзащитным. «Вместе с тем о задержании моего доверителя я узнал только из средств массовой информации и надлежащим образом уведомлен о нем не был», — сказал адвокат.

Кроме того, сенатор пожаловался, что он содержится в камере с осужденным за терроризм.

Я действующий член Совета федерации, меня в камере держат с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю.
Рауф Арашуков
цитата по ТАСС
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Он отметил, что после доставки в СИЗО «Лефортово» несколько дней содержался в карантине, который он сравнил с карцером. «Я отказался от их тюремной еды, и мне все эти пять дней не давали передачек, потому что это якобы был карантин, но по-моему — карцер», — сказал сенатор.

Напомним, Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме сенатора и его отца по делу проходят руководители энергетических предприятий СКФО Руслан Арашуков (двоюродный брат Рауфа Арашукова), Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 210 УК РФ (мошенничество, создание и участие в преступном сообществе).

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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