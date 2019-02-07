Юрий Чайка услышал Авраама Руссо

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо. Для того чтобы дело попало в суд, потребовалось личное вмешательство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки.

В конце января Генпрокуратура вернула в СКР шесть томов уголовного дела о похищении и избиении в 2004 году певца Авраама Руссо. В надзорное ведомство они были переданы следователями в конце декабря 2018 года. Соответствующее постановление подписал замгенпрокурора Виктор Гринь, мотивировав его процессуальными нарушениями в материалах дела.

Изучив отказное постановление, председатель СКР Александр Бастрыкин не согласился с решением надзорного ведомства и направил жалобу генпрокурору Юрию Чайке.

Бастрыкин называл претензии надзорного ведомства необоснованными, предложив Чайке самому оценить доводы и выводы предварительного следствия. Генпрокурор так и поступил.

В результате, по данным источников «Ъ», Юрий Чайка лично утвердил обвинение. Таким образом, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для его рассмотрения по существу.

Расследование началось после того, как в 2018 году Авраам Руссо написал заявление в Главное следственное управление СКР. По версии следствия, в 2004 году певец начал конфликтовать с бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, который финансировал исполнителя. Из материалов уголовного дела следует, что Тельман Исмаилов решил проучить певца Руссо, заставив подписать с ним новый договор о ведении концертной деятельности на условиях, которые устраивали предпринимателя.

В качестве исполнителей, по данным следствия, Тельман Исмаилов привлек своего племянника, на тот момент гендиректора ресторана «Прага» Заура Марданова, и еще нескольких человек. Вечером 31 января 2004 года Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате, где у Авраама Руссо отобрали мобильный телефон и избили.

После этого Тельман Исмаилов якобы потребовал от Руссо отменить все концерты и выступать лишь для него и его гостей.

Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца «против его воли» привезли в загородный дом бизнесмена в подмосковной Апрелевке. Там, как говорится в деле, Авраам Руссо провел ночь, а вечером 1 февраля, после того как он согласился выполнить все требования похитителей, его отпустили.

По делу обвиняемыми проходят Заур Марданов, его водитель Владимир Гусаков, а Тельмана Исмаилова по заочно предъявленному обвинению в организации похищения (ст. 126 УК РФ) объявили в международный розыск. Причем Тельман Исмаилов уже находился в нем — за организацию убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 года.