Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похороны Децла омрачил пугающий инцидент с крестом
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Удаление кисты яичника признали ненужной процедурой
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Влад Топалов показал первое фото с сыном
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Уткин прокомментировал решение продлить арест Кокорину и Мамаеву
«Афродита»: Маша Распутина в белом бикини восхитила соцсети
Кудрявцеву в рваных джинсах сравнили с подростком
Масштабная проверка качества АИ-92: известны первые итоги
Верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву» (видео)
Почему в советских квартирах делали паркетные полы
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
14:58 (мск), источник: RTVi

Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в убийстве и участии в преступном сообществе, 7 февраля из зала заседания передает корреспондент RTVI.

Арашукова после задержания арестовали на два месяца, и решение суда остается в силе.

На заседании в Мосгорсуде Арашуков пожаловался, что вынужден отбывать арест в одной камере с осужденным на 18 лет по статье о терроризме. По его мнению, такое обращение с действующим сенатором «возмутительно». Он уточнил, что за время ареста ни разу не встретился с адвокатом и не получил ни одной передачи. Прокурор в ответ на жалобы сенатора сказал, что теперь он «стал ближе к народу».

Арашуков также заявил, что он знал заранее о готовящемся задержании в Совете Федерации. По его словам, ему поступили сведения за три дня до этого:

Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время.
Новость
Танцор из США, банкрот и охранник депутата: чем известны новые фигуранты дела Арашуковых

В суде арестованный сенатор говорил на русском языке, несмотря на то, что при задержании заявлял, что плохо им владеет, и просил предоставить переводчика.

Арашукова задержали 30 января во время заседания верхней палаты российского парламента. Позже ему предъявили обвинения по трем статьям — об участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и об убийстве. Предполагают, что Арашуков причастен к убийству замглавы движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкеской Республики Фраля Шебзухова.

В тот же день в Петербурге задержали отца сенатора, советника директора «Газпром межрегионгаза» — Рауля Арашукова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, Арашуков пользовался служебным положением и устраивал на работу своих родственников и друзей, вместе с которыми похитил у «Газпрома» газ на сумму больше 30 млрд рублей.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Следите за развитием темы Дело клана Арашуковых
 Верховная Рада закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз и НАТО
Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова
Арашуков пожаловался на содержание в одной камере с террористом
«Вали в Россию»: Ковальчука освистали в НХЛ
В Индии умер один из самых старых слонов в мире
Минздрав: 70% смертей российских мужчин связано с алкоголем
Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США и стал мемом
Утверждено обвинение по делу о похищении певца Авраама Руссо
Путин: привлечение молодых специалистов в науку будет продолжено
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Скачку цен на жилье в Москве нашли объяснение
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь