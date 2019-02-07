Мосгорсуд признал законным арест сенатора Арашукова

Арашукова после задержания арестовали на два месяца, и решение суда остается в силе.

На заседании в Мосгорсуде Арашуков пожаловался, что вынужден отбывать арест в одной камере с осужденным на 18 лет по статье о терроризме. По его мнению, такое обращение с действующим сенатором «возмутительно». Он уточнил, что за время ареста ни разу не встретился с адвокатом и не получил ни одной передачи. Прокурор в ответ на жалобы сенатора сказал, что теперь он «стал ближе к народу».

Арашуков также заявил, что он знал заранее о готовящемся задержании в Совете Федерации. По его словам, ему поступили сведения за три дня до этого:

Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время.

В суде арестованный сенатор говорил на русском языке, несмотря на то, что при задержании заявлял, что плохо им владеет, и просил предоставить переводчика.

Арашукова задержали 30 января во время заседания верхней палаты российского парламента. Позже ему предъявили обвинения по трем статьям — об участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и об убийстве. Предполагают, что Арашуков причастен к убийству замглавы движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкеской Республики Фраля Шебзухова.

В тот же день в Петербурге задержали отца сенатора, советника директора «Газпром межрегионгаза» — Рауля Арашукова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, Арашуков пользовался служебным положением и устраивал на работу своих родственников и друзей, вместе с которыми похитил у «Газпрома» газ на сумму больше 30 млрд рублей.