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15:00 (мск), источник: Ведомости

СКР начал проверку следователей на Северном Кавказе из-за дела Арашуковых

Следственный комитет России (СКР) начал служебную проверку в отношении собственных сотрудников, работающих в управлении по Карачаево-Черкесской республике (КЧР). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В частности, комитет проверяет первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова, уточняется в сообщении. Это связано с расследованием уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова, а также его отца Рауля Арашукова, который является советником гендиректора «Газпром межрегионгаза», говорится там же. Накануне Булатов подал рапорт об отставке, отмечает СКР.

В конце января сенатора от КЧР Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, для этого туда специально приехал председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Следствие считает, что сенатор может быть причастен к трем делам: в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Через несколько часов после задержания сенатора стало известно о задержании его отца. Его обвинили в создании ОПГ и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Арашуков-старший в составе ОПГ организовал хищения газа у «Газпрома» на более 30 млрд руб. Оба Арашуковых сейчас находятся под арестом.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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