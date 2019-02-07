СКР начал проверку следователей на Северном Кавказе из-за дела Арашуковых
Следственный комитет России (СКР) начал служебную проверку в отношении собственных сотрудников, работающих в управлении по
Следственный комитет России (СКР) начал служебную проверку в отношении собственных сотрудников, работающих в управлении по
В частности, комитет проверяет первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова, уточняется в сообщении. Это связано с расследованием уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова, а также его отца Рауля Арашукова, который является советником гендиректора «Газпром межрегионгаза», говорится там же. Накануне Булатов подал рапорт об отставке, отмечает СКР.
В конце января сенатора от КЧР Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, для этого туда специально приехал председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Следствие считает, что сенатор может быть причастен к трем делам: в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.
Через несколько часов после задержания сенатора стало известно о задержании его отца. Его обвинили в создании ОПГ и особо крупном мошенничестве. По версии следствия,