В Индии умер один из самых старых слонов в мире
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Азиатская слониха, считавшаяся одним из самых старых представителей своего вида, умерла в возрасте 88 лет во вторник в штате Керала на
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Азиатская слониха, считавшаяся одним из самых старых представителей своего вида, умерла в возрасте 88 лет во вторник в штате Керала на
Как сообщает газета, самка азиатского слона по кличке Дакшаяни (Dakshayani) умерла во вторник в Тривандраме, столице штата Керала. Она была самым старым содержащимся в неволе слоном, принадлежавшим Совету Траванкора Девасвом в штате Керала. Ее пытались включить в список рекордов Гиннеса, однако попытки не увенчались успехом.
Издание отмечает, что департамент лесного хозяйства официально установил в 2007 году, что возраст слонихи на тот момент составлял 76 лет. В июле 2016 года совет Девасвом официально наградил ее титулом «Гаджа Мутхасси» (бабушка слонов). По этому случаю почта Индии выпустила специальную открытку.
По данным газеты, изначально слониха проживала в заповеднике слонов Конни, после чего ее приобрела королевская семья существовавшего тогда княжества Траванкор. Затем Дакшаяни была передана храму Тируваратту Каву, а впоследствии ее направили в храм Махадева в Ченгаллоре, штат Керала, где она проживала до последних дней своей жизни.
Азиатские или индийские слоны являются вторым по величине наземным животным после саванного слона. На воле они доживают до 60−70 лет, а при содержании в неволе — до 80 лет.
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