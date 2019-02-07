Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полковник Захарченко «разбогател» на полмиллиарда
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Откуда в квартире берутся тараканы?
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
У принца Чарльза и его жены Камиллы объявился «внебрачный сын»
Очаровательные рыжие малыши (фото)
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
«Ман Сити» вернулся на первое место. В Ливерпуле
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
От Йовович до Клум: самые красивые платья гала-вечера amfAR Gala
Масштабная проверка качества АИ-92: известны первые итоги
Верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву» (видео)
Эти люди живут вдали от родины. В их домах - теснота, шум и хлам
Почему в Хельсинки нет бездомных
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
15:17 (мск), источник: РИА Новости

В Индии умер один из самых старых слонов в мире

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Азиатская слониха, считавшаяся одним из самых старых представителей своего вида, умерла в возрасте 88 лет во вторник в штате Керала на юго-западе Индии, пишет издание Hindu.

Источник: AFP 2019

Как сообщает газета, самка азиатского слона по кличке Дакшаяни (Dakshayani) умерла во вторник в Тривандраме, столице штата Керала. Она была самым старым содержащимся в неволе слоном, принадлежавшим Совету Траванкора Девасвом в штате Керала. Ее пытались включить в список рекордов Гиннеса, однако попытки не увенчались успехом.

Читайте также
Не слон и не кит: какое животное сильнее всех

Издание отмечает, что департамент лесного хозяйства официально установил в 2007 году, что возраст слонихи на тот момент составлял 76 лет. В июле 2016 года совет Девасвом официально наградил ее титулом «Гаджа Мутхасси» (бабушка слонов). По этому случаю почта Индии выпустила специальную открытку.

По данным газеты, изначально слониха проживала в заповеднике слонов Конни, после чего ее приобрела королевская семья существовавшего тогда княжества Траванкор. Затем Дакшаяни была передана храму Тируваратту Каву, а впоследствии ее направили в храм Махадева в Ченгаллоре, штат Керала, где она проживала до последних дней своей жизни.

Хирург-ветеринар, наблюдавший за здоровьем слонихи в течение 10 лет заявил, что у нее не было серьезных проблем со здоровьем и потери аппетита в последние дни жизни. Однако в последние несколько месяцев диета слонихи включала ананасы и морковь для улучшения метаболизма.

Азиатские или индийские слоны являются вторым по величине наземным животным после саванного слона. На воле они доживают до 60−70 лет, а при содержании в неволе — до 80 лет.

Читайте также: В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе бегемот

 Стена на границе России и Украины 'уменьшилась'
В Австралии учат давить русское в себе
Арашуков пожаловался на содержание в одной камере с террористом
«Вали в Россию»: Ковальчука освистали в НХЛ
Минздрав: 70% смертей российских мужчин связано с алкоголем
Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США и стал мемом
Утверждено обвинение по делу о похищении певца Авраама Руссо
Путин: привлечение молодых специалистов в науку будет продолжено
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Почему в Хельсинки нет бездомных
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь