Брянец распилил и сдал на металлолом водонапорную башню
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту кражи водонапорной башни в деревне Издежичи Жирятинского района, подозреваемый задержан, сообщает
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту кражи водонапорной башни в деревне Издежичи Жирятинского района, подозреваемый задержан, сообщает
Отмечается, что трехметровая башня весом в две тонны раньше использовалась для обслуживания деревенской фермы, но после закрытия сельхозобъекта долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе местной администрации.
«Полицейские вышли на 29-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина признался, что давно присматривался к бесхозной, по его мнению, конструкции. Он распилил башню и на грузовике довез до пункта приема металлолома», — говорится в сообщении.