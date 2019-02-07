Брянец распилил и сдал на металлолом водонапорную башню

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что трехметровая башня весом в две тонны раньше использовалась для обслуживания деревенской фермы, но после закрытия сельхозобъекта долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе местной администрации.

«Полицейские вышли на 29-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина признался, что давно присматривался к бесхозной, по его мнению, конструкции. Он распилил башню и на грузовике довез до пункта приема металлолома», — говорится в сообщении.