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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму

В Крыму полиция задержала помощника постоянного представителя Рамзана Кадырова на полуострове. Об этом в четверг, 7 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам источника, помощник представителя главы Чеченской Республики Мурад Саидов подозревается в вымогательстве.

Сотрудники правоохранительных органов получили анонимный звонок о драке в ресторане «Встреча» города Саки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили около десяти вооруженных людей, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Причиной драки стал отказ предпринимателя передать Саидову долю в бизнесе.

По предварительной информации, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. После задержания у нападавших мужчин изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет.

В МВД России информацию о задержании Саидова комментировать отказались, сославшись на компетенцию Следственного комитета России (СКР).

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