Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму

По словам источника, помощник представителя главы Чеченской Республики Мурад Саидов подозревается в вымогательстве.

Сотрудники правоохранительных органов получили анонимный звонок о драке в ресторане «Встреча» города Саки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили около десяти вооруженных людей, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Причиной драки стал отказ предпринимателя передать Саидову долю в бизнесе.

По предварительной информации, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. После задержания у нападавших мужчин изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет.