Кадыров объяснил задержание зама своего постпреда в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Кадыров уточнил, что Саидов помогает постпреду на общественных началах. По его словам, участники конфликта были давно знакомы и поддерживали деловые отношения.

Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом.

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Глава республики подчеркнул, что изъятое у Саидова оружие было травматическим. Помощник постпреда имел необходимое разрешение на его использование. Кадыров отметил, что владение оружием и ношение его с соблюдением закона не является преступлением. Он поручил разобраться в случившемся депутату Госдумы Адаму Делимханову и своему постпреду в Крыму Исе Хачукаеву.

7 февраля полиция задержала заместителя постпреда Кадырова в Крыму Мурада Саидова за драку.