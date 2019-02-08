Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

«Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
ООО «Распадская угольная компания» является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы «Распадская» и шахтам, ранее входившим в состав АО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» группы Evraz: «Алардинская», «Есаульская», «Ерунаковская-8», «Осинниковская», «Усковская» и находящимся на консервации шахтам «Абашевская», «Кушеяковская» и «Томская».