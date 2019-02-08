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07:35 (мск), источник: Интерфакс

Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Вахтовый автобус, перевозивший работников шахта «Распадская» перевернулся, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник в пятницу.

«Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

ООО «Распадская угольная компания» является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы «Распадская» и шахтам, ранее входившим в состав АО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» группы Evraz: «Алардинская», «Есаульская», «Ерунаковская-8», «Осинниковская», «Усковская» и находящимся на консервации шахтам «Абашевская», «Кушеяковская» и «Томская».

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