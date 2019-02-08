Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

«Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

пресс-службе Главного управления Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.