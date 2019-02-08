Девочки дьявола. Кем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона

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Об этих «девочках-убийцах» и мотивах, заставивших их слепо следовать за главарем, — в материале РИА Новости.

Убийство на Сиэло-драйв

Самое знаменитое преступление «Семьи» — резня, учиненная 9 августа 1969 года в Лос-Анджелесе, в доме на Сиэло-драйв, где жил известный режиссер Роман Полански с женой, актрисой Шэрон Тейт. В тот вечер сам Полански был в отъезде, а супруга, которой до родов оставалось несколько недель, проводила время в компании троих друзей.

Чарльз Мэнсон сопровождается на суд по обвинению в убийстве Шэрон Тейт | Источник: AP 2019

Доподлинно установить, почему «Семья» выбрала именно этот адрес, так и не удалось. По одной из версий, Мэнсон, считавший себя музыкантом, предполагал, что дом принадлежит знакомому продюсеру, который отказался с ним работать. По другой — основатель секты бывал в особняке раньше, знал планировку помещений и выбрал этот дом потому, что он расположен на отшибе.

Сам Мэнсон в резне не участвовал. Согласно заключению судмедэксперта, беременную Шэрон Тейт 16 раз ударили ножом, ее подругу — 28 раз, а одного из гостей буквально растерзали: дважды выстрелили в него, нанесли 13 ударов тупым предметом по голове и 51 раз пырнули ножом.

На следующий день убили еще двоих. Мэнсон сам залез в дом и связал хозяев — владельца нескольких магазинов и его жену. Потом вошли его подельники и жестоко расправились с жертвами.

Актриса Шэрон Тейт

Полиция взяла ложный след, предполагая, что в первом деле замешаны наркотики. По некоторым данным, погибшие употребляли психоактивные вещества и могли стать жертвами наркоторговцев. Стражи порядка не видели связи между убийствами, совершенными в эти два дня. Лишь через несколько месяцев следствие установило: в обоих преступлениях фигурировали члены коммуны «Семья», а основные исполнители — девушки в возрасте от 20 до 22 лет.

«Мне не жаль тебя, женщина»

Для убийств Чарльз Мэнсон лично выбрал из многочисленных последователей пятерых: Чарльза Уотсона, Сьюзан Аткинс, Патрисию Кренвинкель, Лесли Ван Хаутен и Линду Касабьян. Последняя непосредственного участия в преступлениях не принимала и выступила потом основным свидетелем обвинения.

У каждой из девушек была непростая история жизни до «Семьи». Например, Сьюзан Аткинс ушла из дома после смерти матери, не поладив с отцом. Переехала в Сан-Франциско и зарабатывала на жизнь чем могла — танцевала стриптиз, занималась проституцией. Лесли Ван Хаутен с 14 лет принимала наркотики, к 17 годам забеременела, но мать заставила ее сделать аборт.

Юный возраст, тяжелое детство и нездоровая зависимость от Мэнсона не смягчили решение суда — всех приговорили к смертной казни. Позже, из-за временной отмены высшей меры наказания в Калифорнии, приговор заменили пожизненным заключением.

По воспоминаниям общественного обвинителя, девушки-убийцы в содеянном не раскаивались. Более того, вместе с Мэнсоном превратили судебный процесс в балаган. Демонстративно поворачивались к судье спиной, постоянно вскакивали с места и выкрикивали лозунги.

Когда Мэнсон вырезал себе на лице крест, девушки последовали его примеру.

Жестокость, хладнокровие и наглость подсудимых несколько раз вынуждали прерывать заседания. От некоторых признаний обвиняемых и подробностей преступлений присяжным становилось плохо.

Сьюзан Аткинс в красках расписывала, как убивала жену Романа Полански. Согласно показаниям, на мольбы о пощаде она ответила: «Мне не жаль тебя, женщина». Она же намочила полотенце кровью беременной и написала на стене слово «свиньи». Ей также пришла в голову идея вырезать из тела жертвы ребенка, однако на это Аткинс все же не решилась.

Желание Аткинс похвастаться своими «подвигами» и вывело полицию на «Семью». Дело в том, что ее арестовали по подозрению в другом преступлении, но девушка не удержалась и рассказала о жизни в секте соседке по камере. Та и сдала Аткинс правосудию.

«Иисус, вернувшийся на землю»

Чарльз Мэнсон | Источник: AP 2019

Обвинению удалось доказать, что именно Мэнсон приказал совершить семь убийств. Девушки преклонялись перед ним, считали его «Иисусом, вернувшимся на землю». Сам главарь себя так никогда не называл и даже утверждал, что он дьявол, сатана.

Новость Биография Чарльза Мэнсона

Ему удалось сплотить вокруг себя большое сообщество — около ста человек. Коммуна начала формироваться в 1967-м, когда Мэнсон вышел на свободу после очередного тюремного срока. К 32 годам у него было за плечами несколько «ходок» за мошенничество, насилие, кражи.

Покинув тюрьму, Мэнсон отправился в Сан-Франциско, где проникся идеями хиппи и их образом жизни. Отрастил длинные волосы, стал сочинять музыку.

По свидетельским показаниям, которые приводит в своей книге Винсент Буглиози, первой «девочке Мэнсона» было 23 года, она работала библиотекарем в Калифорнийском университете. Особой красотой не отличалась, и Мэнсон, скорее всего, был ее первым мужчиной. Девушка подчинялась ему беспрекословно. Молодые люди быстро съехались, но Мэнсон вскоре стал приводить в дом все новых девушек.

Бывший член "семьи" Мэнсона Сьюзан Аткинс. 1989 год

В итоге «братья» и «сестры» («сестер» было значительно больше) перебрались на ранчо недалеко от Лос-Анджелеса. Там раньше снимали вестерны.

Последователи Мэнсона были, как выразились бы сегодня, фриганами. Питались тем, что находили в мусорных баках рядом с крупными супермаркетами, обворовывали дома.

Большую часть времени сектанты принимали наркотики и участвовали в оргиях. Сам Мэнсон жаждал успеха на музыкальном поприще и хотел донести свои идеи до широкой аудитории. Идеи были, мягко говоря, специфические. Мэнсон утверждал, что грядет межрасовая война, в которой победят афроамериканцы. Тогда он вместе с «Семьей» укроется в пустыне, под землей, и вернется после войны, чтобы возродить человечество, так как чернокожие, по его мнению, не смогут выжить без белых.

Жизнь после Мэнсона

Лесли Ван Хаутен на слушании комиссии по условно-досрочному освобождению штата Калифорния. 6 сентября 2017 года

Члены «Семьи» во все это искренне верили. После приговора Мэнсон обрел еще больше фанатов и вел активную переписку вплоть до своей смерти в ноябре 2017-го.

Согласно данным фанатских сайтов, Сьюзан Аткинс в тюрьме написала книгу и дважды вышла замуж. Первый раз — за человека, представившегося ей миллионером. Узнав, что никакого богатства у него нет, Аткинс подала на развод и вышла замуж за студента — младше ее на 15 лет. В 2009-м Аткинс умерла в тюрьме от рака мозга.

Патриция Кренвинкель заочно получила образование, помогает другим заключенным научиться читать, пишет стихи, играет в волейбол.

Лэсли Ван Хоутен тоже получила заочное образование (бакалавр искусств), активно участвует в тюремных программах. Была замужем за бывшим заключенным, с которым вела длительную переписку, однако брак распался.

Бывший член "семьи" Мэнсона Патриция Кренвинкель