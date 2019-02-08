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11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Третьего «отравителя» Скрипалей связали с другим отравлением

Третий человек, заподозренный в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, связан с другим отравлением. Об этом говорится в расследовании британской группы Bellingcat и издания The Insider.

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В материале утверждается, что 45-летний Сергей Вячеславович Федотов посещал Болгарию в те дни в 2015 году, когда произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева. При этом назад он вылетал не по заранее купленному прямому билету из Бургаса, а через Турцию.

Авторы расследования отмечают, что обстоятельства покушения схожи с отравлением Скрипалей. Болгарский бизнесмен потерял сознание на приеме в Софии в апреле, тогда плохо себя почувствовали также его сын и один из топ-менеджеров компании. Их госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, Гебрев месяц провел в коме.

Как пишут издания, экспертиза нашла следы органофосфатов — свидетельство того, что бизнесмена пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу «Новичок».

При этом в мае того же года после значительного улучшения состояние Гебрева резко ухудшилось — тогда же в Болгарию вновь прилетал Федотов.

Bellingcat и The Insider утверждают, что Федотов является сотрудником ГРУ (ныне — Главное управление Генштаба ВС России), как и двое других подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того в материале говорится, что имя мужчины — вымышленное, и получил он его якобы в 2010 году.

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Путешествие Петрова и Боширова

О том, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, якобы временно остался в Великобритании после покушения, британские СМИ сообщили 6 февраля. Российское посольство в Лондоне назвало эту информацию вбросом британских спецслужб, который призван отвлечь население от темы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена «отравителей» — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

В Москве опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств. Сами подозреваемые дали интервью, в котором заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Британию приехали, чтобы «оторваться».

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

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