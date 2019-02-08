Раненный в Антарктике сварщик помирился с обидчиком. Уголовное дело прекращено

По данным «Фонтанки», 54-летний инженер признал вину. Его 52-летний коллега Олег Белогузов ходатайствовал о прекращении дела, так как помирился со своим обидчиком. Оба продолжают трудиться в Институте Арктики и Антарктики.

Савицкого задержали в Пулково 20 октября 2018 года. В Петербург он возвращался из рабочей командировки со станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). По версии следствия, 9 октября в ходе конфликта в столовой инженер Арктического института не сдержал эмоций и ножом ударил в грудь 52-летнего сварщика. Раненного в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили. Позже пострадавший самостоятельно вернулся домой.