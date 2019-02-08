Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Имена, которые мы ошибочно считаем русскими
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Виктория Лопырева впервые стала мамой
Пятиклассница придумала способ спасения людей из горящих зданий
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
20 самых здоровых продуктов
Фанаты обвинили Александра Ревву в смерти Децла - подробности
Демидова хотела стать красивее, а стала инвалидом
Секреты ухода и питания Сергея Лазарева
Ольгу Бузову сравнили с Дженнифер Лопез (фото)
УАЗ «Хантер» станет грузовиком (по примеру Toyota Land Cruiser)
Новый штраф с камер: уже с 1 марта
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
13:53 (мск), источник: Фонтанка

Раненный в Антарктике сварщик помирился с обидчиком. Уголовное дело прекращено

Уголовное дело в отношении полярника Сергея Савицкого, ударившего ножом коллегу на антарктической станции «Беллинсгаузен», прекращено в связи с примирением сторон. Такое решение вынес Василеостровский районный суд Петербурга 8 февраля.

Источник: ФГБУ "ААНИИ"
Читайте также
«Мой офис — Антарктика»: кто работает во льдах?

По данным «Фонтанки», 54-летний инженер признал вину. Его 52-летний коллега Олег Белогузов ходатайствовал о прекращении дела, так как помирился со своим обидчиком. Оба продолжают трудиться в Институте Арктики и Антарктики.

Суд просьбу Белогузова удовлетворил.

Савицкого задержали в Пулково 20 октября 2018 года. В Петербург он возвращался из рабочей командировки со станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж). По версии следствия, 9 октября в ходе конфликта в столовой инженер Арктического института не сдержал эмоций и ножом ударил в грудь 52-летнего сварщика. Раненного в тяжёлом состоянии транспортировали в больницу Чили. Позже пострадавший самостоятельно вернулся домой.

 Растим сосульку-чемпиона, гребем в сугробах костылем: новая порция «снеж...
От «Московской» – на автобусе. Конкурс на аэроэкспресс остановили за одн...
Последний парад: каким мы запомним Сергея Юрского
100 ударов плетьми за вечеринку: как развлекаются иранки
Новая финансовая пирамида? «Соль Руси» собрала миллиарды рублей
Чем грозит телеканалам отключение аналогового вещания
Второе нашествие: Таджикистан на пороге вторжения исламистов
Морпеху вынесли приговор за убийство контрактника в Сирии
В Кремле сообщили о госохране для Януковича по указу Путина
Спорт
РФ выступит на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов под своим флагом В пятницу на пресс-конференции в немецком Бонне Парсонс объявил, что исполком организации принял решение с 15 марта восстановить условно членство ПКР
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Сколько стоит жить по соседству с Боярским, Миллером и Путиным
Где на Руси жить хорошо. В какие регионы чаще всего переезжают россияне?
Откуда в квартире берутся тараканы?
Популярные темы на «Детях»
женихи/невесты без своего жилья 469
Светская жизнь - 2 373
Не хочу мальчика!!! 332
Дети и работа по дому 282
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь