Драку помощника постпреда Кадырова в Крыму посчитали обыденным делом

Источник: РИА "Новости"

Умаров связал случившееся с вопросами бизнеса. «То, что между ними там произошла ссора — ну, происходят ссоры время от времени у людей, которые какие-то общие пересечения имеют в бизнесе. Поэтому это очень такая обыденная ситуация, поэтому никаких нападений, перестрелок, погонь — ничего такого не было», — подчеркнул он и поинтересовался, почему эта история вызвала такой интерес. «Опять, наверное, бренд “Кадыров”», — предположил он.

Также Умаров попросил не впутывать в эту историю постпреда Ису Хачукаева:

Я понимаю, если бы он [Мурад Саидов] был каким-то государственным служащим, в подчинении прямом, а это… Ну, мало ли каких помощников! У депутатов их бывают сотни.

Ранее 8 февраля Умаров объявил, что Саидов не имеет никакого отношения к правительству республики, а постпред Чечни Иса Хачукаев работает в Крыму на общественных началах.

Депутат Госдумы Адам Делимханов подтвердил, что эпизод носит бытовой характер. «По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова была проведена полноценная проверка обстоятельств инцидента, произошедшего с участием выходцев из Чеченской Республики в городе Саки в Крыму. Выяснилось, что конфликт был связан с совместной предпринимательской деятельностью двух чеченцев и носит исключительно бытовой характер», — приводит его слова РИА Новости.

Саидова задержали в Крыму после драки 7 февраля. Причиной конфликта был отказ одного из предпринимателей передать Саидову долю в бизнесе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили около десяти вооруженных людей, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Изъятое оружие, по словам представителей чеченских властей, было травматическим, и на него оформлено соответствующее разрешение.