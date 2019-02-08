Украинские радикалы закидали российское консульство яйцами
Представители украинских радикальных организаций устроили в пятницу, 8 февраля, пикет у здания российского генерального консульства в Харькове. В акции приняли участие около 100 человек.
Представители украинских радикальных организаций устроили в пятницу, 8 февраля, пикет у здания российского генерального консульства в Харькове. В акции приняли участие около 100 человек.
Пикетчики забросали дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой, сообщает ТАСС.
Свои действия радикалы объяснили попыткой помешать запланированной на этот день встрече представителей консульства с «пророссийскими организациями» города.
2 февраля в Бердянске (Запорожская область) задержали мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины oт объeдинeния «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула. Инцидент произошел во время встречи с избирателями. Вилкул, комментируя случившееся, заявил, что радикалы подконтрольны службе безопасности Украины (СБУ) и получили заказ организовать нападение на него, «желательно с травмами».
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