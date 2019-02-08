Украинские радикалы закидали российское консульство яйцами

Свои действия радикалы объяснили попыткой помешать запланированной на этот день встрече представителей консульства с «пророссийскими организациями» города.

2 февраля в Бердянске (Запорожская область) задержали мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины oт объeдинeния «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула. Инцидент произошел во время встречи с избирателями. Вилкул, комментируя случившееся, заявил, что радикалы подконтрольны службе безопасности Украины (СБУ) и получили заказ организовать нападение на него, «желательно с травмами».