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21:51 (мск), источник: Известия

Украинские радикалы закидали российское консульство яйцами

Представители украинских радикальных организаций устроили в пятницу, 8 февраля, пикет у здания российского генерального консульства в Харькове. В акции приняли участие около 100 человек.

Источник: РИА "Новости"

Пикетчики забросали дипломатическое учреждение яйцами и зеленкой, сообщает ТАСС.

Свои действия радикалы объяснили попыткой помешать запланированной на этот день встрече представителей консульства с «пророссийскими организациями» города.

2 февраля в Бердянске (Запорожская область) задержали мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины oт объeдинeния «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула. Инцидент произошел во время встречи с избирателями. Вилкул, комментируя случившееся, заявил, что радикалы подконтрольны службе безопасности Украины (СБУ) и получили заказ организовать нападение на него, «желательно с травмами».

Генконсульство РФ в Харькове атаковали яйцами и зеленкой
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